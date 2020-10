O Goberno non inclúe na súa orde de restricións o peche de parques infantís

A orde emitida polo Ministerio de Sanidade coas novas restricións que deben aplicar as Comunidades Autónomas nos grandes municipios cunha alta incidencia de coronavirus –segundo os criterios fixados– xa non inclúe a obrigación de pechar os parques infantís de uso público.

Esta medida si figuraba, con todo, no borrador que levou o ministro de Sanidade, Salvador Illa, ao plenario do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS), no que explicaban que "a suspensión da actividade de parques infantís procura evitar a interacción en grupos maiores de 6 persoas e evitar aglomeracións, que nos devanditos espazos poden contribuír á maior transmisión do virus".

A proposta do Ministerio foi debatida nesa reunión e, finalmente, saíu adiante –coas modificacións que posteriormente se coñeceron– grazas ao apoio de 13 autonomías, e co voto en contra de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña e Ceuta, e a abstención de Murcia.

Deste xeito, Sanidade decidiu retirar esa medida de pechar os parques infantís de uso público e finalmente non figura na resolución publicada no BOE que recolle "o Acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde sobre a Declaración de Actuacións Coordinadas en Saúde Pública para responder ante situacións de especial risco por transmisión non controlada de infeccións causadas polo SARS-Cov-2".

AS COMUNIDADES PODEN AMPLIAR AS MEDIDAS E ENDURECELAS

No entanto, á orde do Ministerio sinala que as medidas que se inclúen son "un mínimo a aplicar polas comunidades autónomas, sen prexuízo doutras medidas que estas poidan aplicar en exercicio das súas competencias". Ademais, engaden que "as comunidades autónomas poderán aplicar criterios máis restritivos" en relación coas medidas previstas na resolución.

De feito, a Comunidade de Madrid xa suspendeu a actividade en parques e xardíns como parte das restricións que aprobou, primeiro, para 37 zonas básicas de saúde, que posteriormente se ampliaron a 45, na cidade de Madrid e noutro sete municipios da rexión.