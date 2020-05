O Goberno aprobará o uso obrigatorio de máscaras en lugares públicos

O Goberno aprobará nos próximos días o uso obrigatorio de máscaras en lugares públicos, segundo explicou a ministra de Facenda e portavoz do Goberno, María Jesús Montero, en rolda de prensa este domingo.

"O Goberno escoita e na reunión de hoxe –por este domingo–" coas comunidades autónomas, de forma unánime, expúxose a conveniencia do uso obrigatorio das máscaras en lugares públicos, unha medida, dixo Montero, que o Ministerio de Sanidade "estaba a estudar e que regulará nos próximos días".

Na mesma rolda de prensa, o titular de Sanidade, Salvador Illa, tamén recoñeceu a unanimidade na petición, na que están a traballar, aínda que non quixo dar detalles concretos.

Si sinalou que haberá un reforzamento, pero preferiu non avanzar detalles ata que a orde non estea pechada.

"MANTER A CAUTELA". O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, mantivo este domingo a súa décima reunión coas comunidades e cidades autónomas desde que se declarou o estado de alarma, na que, entre outros, expuxo a súa intención de solicitar ao Congreso unha nova prórroga, que "esperamos sexa a última, por un prazo aproximado dun mes".

As cifras da epidemia teñen unha tendencia positiva pero aínda persisten os riscos, insistiu Montero, polo que segue sendo fundamental a restrición, cada vez máis modulada, dos cidadáns, o que se sustenta na figura do estado de alarma.

"Temos que manter a cautela e prudencia necesaria; avanzamos moitísimo, pero non chegamos final do camiño. Nin as présas, nin as presións, nin os discursos que alimentan os agravios son bos conselleiros nesta situación", resumiu a portavoz, quen dixo que o estado de alarma salvou unhas 300.000 vidas.

COGOBERNANZA. O decreto da prórroga redactouse "da maneira máis flexible" posible, dentro do marco dos criterios sanitarios e científicos e en cogobernanza coas comunidades autónomas, explicou a portavoz do Goberno, quen espera que os grupos políticos entendan a súa importancia e voten favor.

Para iso, relatou, están a traballar cos grupos "menos cos que se excluíron, o PP e VOX".

En canto á cogobernanza, afirmou que as comunidades autónomas "nunca perderon o seu ámbito competencial", só que hai un mando único para coordinar: no novo decreto, que o Consello de Ministros aprobará o martes, quedará reafirmada ese capacidade, que ademais, subliñou, está a presidir toda a fase de desescalada.

Os informes serán públicos cando todas as comunidades estean na mesma fase

O ministro de Sanidade, Salvador Illa, asegurou este domingo que os informes das Comunidades Autónomas que serviron de base para xustificar o seu pase á fase 1 da desescalada faranse públicos unha vez todas as Comunidades Autónomas alcancen dita fase para non alentar a competencia entre territorios.



Illa respondeu así, en rolda de prensa na Moncloa, á petición de Madrid de acceder aos informes cos que deron o visto e prace a outras comunidades autónomas para pasar á fase 1 e comprobar que "se respectou o principio de igualdade e non se produciron situacións discriminatorias".



O ministro explicou que os informes e as conclusións do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias para recomendar o pase dunha rexión a unha fase de desescalada daranse a coñecer todos no mesmo momento e só cando todo o territorio alcanzase dita fase.



Así, "os informes de pase a fase 1 daranse a coñecer cando todos esteamos en fase 1, e os do pase a fase 2, cando todos alcanzásemos a fase 2" e sucesivas, asegurou Illa, quen precisou que se algunha comunidade autónoma solicita acceder ao seu propio informe poderao solicitar en calquera momento, tal e como fixo Madrid.



"Non imos favorecer ningunha carreira á desescalada que non levaría a ningún sitio", subliñou o ministro, quen considera esta actitude incompatible cos "criterios de cautela, prudencia e seguridade que guiaron e seguirán guiando noso proceder", dixo.



En canto ás reclamacións da Comunidad de Madrid, o ministro foi tallante: "Non vou entrar en reproche ou confrontación", dixo tras sinalar que "desde o primeiro momento, o Goberno e as comunidades autónomas xogamos no mesmo equipo" e que o único obxectivo é "salvar vidas, porque salvando vidas salvamos empregos e salvando vidas salvamos empresas".



Para Illa, as razóns de porqué unha comunidade pasa de fase e outra non "están claras, están explicadas e son de sentido común", subliñou.