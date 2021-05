Gloria Steinem, icono del feminismo, Premio Princesa de Comunicación

La periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, un icono del movimiento feminista en su país, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, al que optaban 36 candidaturas de dieciséis nacionalidades.

Steinem, cofundadora en 1972 de la revista Ms., considerada la primera publicación feminista creada y dirigida exclusivamente por mujeres, ha destacado por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

El galardón a Steinem (Ohio, 1934) es el segundo en fallarse de los ocho premios que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias después de que la semana pasada se distinguiera con el de las Artes a la serbia Marina Abramovic por una trayectoria de más de cinco décadas que la han convertido en el máximo exponente de la performance.

Graduada en el Smith College (Northampton, Massachusetts) en 1956, Steinem se trasladó a la India durante dos años con una beca antes de establecerse en Nueva York en 1960 para trabajar en la revista Help!, una etapa en la que se incorporó como empleada al Playboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres.

Colaboradora en la fundación de New York Magazine, como periodista independiente escribió para Esquire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones antes de cofundar Ms., donde fue editora durante quince años y es miembro de su comité asesor, puesto desde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist Majority Foundation en 2001.

Su militancia feminista la llevó a participar en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.

La periodista y escritora adquirió notoriedad con la publicación del artículo After Black Power, Women's Liberation (Después del poder negro, la liberación de las mujeres) en 1969 en New York Magazine y ha centrado sus trabajos en la problemática laboral y los derechos de las minorías.

Es autora de varios superventas como The Beach Book (1963), Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1983), Revolution from Within: A Book of Self-Esteem (1992) (Revolución desde dentro: un libro sobre la autoestima, 1995), Marilyn (1997), Doing Sixty & Seventy (2006) y My Life on the Road (2015) (Mi vida en la carretera, 2016) y en 2020 se estrenó la película biográfica The Glorias, basado en este último libro.

Además, la cadena HBO produjo la serie Mrs. America, que narra algunos de los episodios principales de los inicios de la lucha feminista en Estados Unidos protagonizados por Steinem.

Doctora honoraria por varias universidades, ha obtenido premios como el Penney-Missouri Journalism Award (1970), el Women's Sports Journalism Award (2004) y el Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award (EE. UU., 2015) y en 1993 fue incluida en el National Women's Hall of Fame mietnras que siete años después la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus Leyendas Vivas.

En 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad y cuatro años después la Universidad Rutgers creó la Gloria Steinem Endowed Chair in Media, Culture and Feminist Studies como reconocimiento para la que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día de Gloria Steinem.

El jurado que ha concedido el galardón, que se ha reunido de forma telemática, ha estado presidente por el exdirector de la Real Academia Española Víctor García de la Concha, y la candidatura premiada había sido propuesta por la catedrática y coordinadora del Grupo de Investigación TransLIT de la Universidad de Oviedo, Socorro Suárez Lafuente,

El Premio de Comunicación y Humanidades recayó el pasado año de manera conjunta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival of Literature & Arts tras haberse concedido en ediciones anteriores, entre otros, al Museo del Prado, Les Luthiers, James Nachtwey, Emilio Lledó, Joaquín Salvador Lavado Quino, Annie Leibovitz o The Royal Society.