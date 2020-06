Girauta aviva la guerra en Ciudadanos: "Me vais a comer la p****"

El apoyo de Inés Arrimadas a la sexta y última prórroga del estado de alarma ha provocado un nuevo cisma entre la actual dirección de Ciudadanos y la vieja guardia del partido.

En esta guerra, un nombre sobresale por encima del resto: el de Juan Carlos Girauta. Activo en redes sociales como pocos y célebre por la vehemencia de sus mensajes, el exdiputado de la formación naranja no ha dudado en invitar a que le "coman la p****" al saltar en defensa de Alfonso Ussía, quien previamente había cargado contra la líder de Ciudadanos.

"Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 3, 2020

Inmediatamente, el mensaje recibió miles de contestaciones, muchas de las cuales procedían de la cúpula del propio partido.

Y es aquí donde entra Girauta. El exportavoz de Ciudadanos en el Congreso incendió el debate con un tuit explosivo contra el "linchamiento" que, a su parecer, estaba recibiendo Ussía. "Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo. Vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos", escribió.

Previamente, Girauta respondió a aquellos críticos con Ussía y, por ende, defensores de Arrimadas y la dirección actual de Ciudadanos, con otro tuit en el que acusaba a algunos excompañeros de comportarse como "trolls podemitas".