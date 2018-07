Garzón advierte a Sánchez: "Defender la monarquía no es defender a España"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha acusado este sábado al Gobierno del PSOE de mostrar una actitud "continuista" de la del PP a la hora de "proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta" y ha advertido al presidente Pedro Sánchez de que "defender la monarquía no es defender a España".



Garzón, que está impulsando una comisión de investigación en el Congreso sobre las grabaciones publicadas en "El Español" y "OKDiario" en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender que Juan Carlos I tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro, ha recordado a Sánchez que la mayoría de los grupos que apoyaron su moción de censura contra Rajoy respaldan la misma.



El líder de IU ha dicho, además, que los argumentos legales que ha dado el Gobierno para incumplir su compromiso de publicar los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal le resultan "imposibles de creer" y que son "una forma de proteger a la monarquía de este país".



"Creo que aquellos que, como el PSOE, defienden la monarquía creyendo que defienden a España se equivocan; defender la monarquía no es defender a España, sobre todo cuando la monarquía está involucrada en actividades que para cualquier otra persona están consideradas ilegales", ha señalado en la Asamblea que hoy celebra IU para ratificar su nuevo modelo organizativo.



Tras insistir en que esta actitud del Gobierno socialista es "intolerable", Garzón ha destacado también la "decepción" que, a su juicio, ha supuesto para la base social progresista del país que Sánchez vaya a seguir "la misma hoja de ruta con Trump que Cospedal".



En su discurso ante los delegados que participan en la Asamblea, el diputado ha hecho hincapié en que el hecho de que Pedro Sánchez sea presidente se debe, entre otras cosas, a que "se conformó una alianza dispar y heterogénea entre partidos que compartían valores y principios que los sitúan en el republicanismo".



A su juicio, que la mayoría de esos partidos apoyen una comisión de investigación sobre las supuestas actividades ilegales del rey Juan Carlos y que el PSOE "no se atreva" siquiera a publicar el nombre de los amnistiados fiscales sitúan a Sánchez "en un lado equivocado de la construcción de futuro en nuestro país".



Tras felicitarse por la posición fiscalizadora de IU en estos asuntos desde hace años, ha sostenido que el tiempo les está "dando la razón sobre la naturaleza real de la dinastía borbónica en este país" y ha asegurado que espera "seguir sumando apoyos y alcanzar una república española federal".



"Estamos en el buen camino", le ha dicho a los suyos, en una Asamblea que culmina un proceso de cuatro meses de cambio de estatutos en IU, en la que la baja participación ha llevado a los críticos a pedir su dimisión.



Garzón ha admitido hoy que la participación ha estado "muy por debajo" de lo que le gustaría, pero lo ha atribuido al "cambio de cultura política en gente que ha estado acostumbrada durante 30 años a un modo de proceder" representativo y que ahora "no se adapta de forma inmediata a la participación directa".



Los nuevos estatutos de IU crean una nueva figura de afiliación a medio camino entre el militante y el simpatizante y, según ha destacado Garzón, convierten la organización en "más horizontal".