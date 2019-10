La funeraria lucense niega represalias por exhumar a Franco

Cuatro días después, las informaciones sobre la exhumación de Franco siguen siendo difusas y un tanto adulteradas. Con los restos del dictador en Mingorrubio, el foco se centró en las posibles represalias a los trabajadores.

El dueño de la funeraria Alba (Becerreá), Asdrúbal Humberto Sepúlveda de Giudice —que coordinó las labores de exhumación— asegura que no ha recibido ningún "tipo de amenaza", y desmiente así una noticia de La Razón, que afirmaba que la funeraria lucense estuvo custodiada por la Guardia Civil por amenaza de bomba. Sí es cierto que varios agentes protegieron el exterior de su empresa fúnebre por posibles daños, después de que los marmolistas que se encargaron del levantamiento de la losa bajo la que estaba el féretro del dictador sufrieran pintadas en su fachada. "Pero nada de bombas", remarca.

"No he hecho nada a nadie, solo he hecho mi trabajo", contaba este dominicano, que dice vivir con tranquilidad los días posteriores a la exhumación de Franco. "Ha sido un trabajo más", puntualizaba.

Humberto Sepúlveda sí quiso mencionar algunas llamadas que ha recibido estos días en las que —"con mucha educación", dice— le preguntaban por qué había hecho algo así, en referencia a la exhumación.

Al dueño de la funeraria Alba se le pudo ver el pasado jueves bajar la escalinata del Valle de los Caídos y caminar hacia el coche fúnebre. Cuando los Franco llegaron hasta el vehículo, ya fueron Humberto Sepúlveda y sus operarios los que introdujeron el féretro en el vehículoque lo llevó al helicóptero de las Fuerzas Armadas. En esa nave llegaron los restos del dictador al cementerio de Mingorrubio. Sepúlveda fue quien decidió envolver el ataud en una funda para darle otra apariencia ante el mal estado en el que se encontraba.