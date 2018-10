La Eurocámara reclama ilegalizar la fundación Francisco Franco

El pleno del Parlamento Europeo (PE) reclamó este jueves en una resolución pactada por varios grupos políticos del hemiciclo la ilegalización de fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo, como la fundación Francisco Franco.

Así se recoge en el texto consensuado por hasta cinco grupos políticos, incluidos populares y liberales, que pidieron para sumarse al mismo que no se hiciera mención a ninguna fundación concreta o episodio fascista nacional.

La Eurocámara muestra en la resolución su preocupación ante el aumento de la violencia neofascista en la Unión Europea tras agresiones de grupos ultras como la sufrida por la eurodiputada italiana Eleonora Forenza y su asistente por Casa Pound y con el objetivo de que la Comisión Europea ponga en marcha medidas concretas.

MEDIDA "LIBERTICIDA". La Fundación Francisco Franco calificó la resolución de medida "liberticida, sectaria, antidemocrática y sin precedentes".

En un comunicado, la fundación destaca que durante meses "no ha querido contestar" a las informaciones relativas a una hipotética ilegalización porque "no se ha producido hasta la fecha actuación gubernamental alguna encaminada a conseguir propósito semejante" y añade que espera que no se lleve a cabo dicha decisión ya que, "mientras se respeten los cimientos del nuestro Estado de Derecho, tal pretensión se situaría absolutamente al margen del orden constitucional".