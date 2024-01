Fugas épicas: El Piojo, El Pastilla ¡pillados!

Las fugas más llamativas, más que por sus métodos o por su duración —poco les duró la alegría de su épica—, lo fueron también por lo curioso de sus alias, El Piojo y El Pastilla, detenido esta semana en Alemania.



Pero, sin duda, las fugas de Eleuterio Sánchez, El Lute, permanecen en la memoria de muchos españoles. No había niño en España de principios de los 70 que no lo hubiera visto o, más bien, que creyera haberlo visto.

La primera de ellas se produjo en 1966. El Lute saltó de un tren cuando era custodiado por la Guardia Civil en un traslado penitenciario. La hazaña le duró solo trece días.



Pero la que lo catapultó a la fama fue la que protagonizó en la Nochevieja de 1970, cuando se escapó de la cárcel gaditana de El Puerto de Santa María. Casi dos años y medio estuvo El Lute huido hasta que fue detenido en 1973.



Fue su última gesta de estas características. Pero dentro de la cárcel protagonizó otra: nacido en una chabola de un barrio salmantino, El Lute aprendió en la cárcel a leer y a escribir y consiguió sacarse la carrera de Derecho por la Uned.

Otras evasiones

No es fácil fugarse de las cárceles, sobre todo de los llamados centros-tipo, construidos en España con más medidas de seguridad que los penales antiguos. Parece más fácil eludir la custodia policial en traslados a hospitales o juzgados. Al menos, se producen más casos.



Entre los más recientes, el preso que se fugó de la cárcel barcelonesa de Lledoners aprovechando una visita al dentista, o el que estaba interno en Sevilla II e hizo lo mismo cuando realizaba un paseo terapéutico por el campo, o el que no volvió a la prisión de Mansilla de las Mulas (León) después de desempeñar labores de limpieza.

El 5 de diciembre de 2020 los hermanos Jonathan y Miguel Ángel Moñiz, El Piojo y El Negro, expertos butroneros, se fugan de la cárcel de Valdemoro (Madrid).



Con una llave fabricada del llamado ‘cuarto de maletas’ fueron serrando poco a poco los barrotes de la ventana hasta que llegó el día elegido para saltar el muro de 7 metros, coronado con una concertina, que rodea el centro penitenciario. Lo lograron, pero no les duró mucho la alegría. A El Piojo menos que su hermano, porque fue detenido en Madrid el 15 de febrero siguiente tras embestir con un coche a otros dos vehículos policiales y herir a cinco agentes.



Apenas tres meses después, El Negro se volvió a colocar los grilletes cuando fue arrestado en una gasolinera en la que paró a repostar. Cuando entraba a pagar, fue detenido en una operación "limpia", como la definieron los agentes que intervinieron.



Dos meses antes de la fuga de los hermanos, un preso se escapó de la cárcel de Melilla. El recluso no pudo evitar la tentación de compartir su gesta y no se le ocurrió otra cosa que narrarla en un vídeo que llegó a hacerse viral.



"He salido por la puerta despacito, a darle un beso a mi madre", decía en el vídeo mientras enseñaba los restos del tajín que se había comido. Diecisiete horas más tarde volvía a estar entre barrotes.



Una de las pocas fugas que merecería una película, aunque corta, es la que protagonizaron en 2010 dos presos en la cárcel de Sevilla I: hicieron un agujero detrás del espejo del lavabo y rompieron una pequeña puerta por la que los fontaneros acceden a las tuberías. Un minúsculo agujero por el que se coló uno de los presos —muy delgado—, quien forzó la cerradura de la celda por el exterior para que saliera su compañero.



Con un somier rompieron una ventana del pasillo y lograron superar el muro, cruzar el aparcamiento de los funcionarios y la unidad de Madres y llegar hasta una pequeña carretera, donde los esperaba un coche.



Un trabajazo para que tres semanas después los detuvieran en Lleida. Eso sí, nada más y nada menos que una unidad de élite de la Policía, los Geo.



Erik Ferdinand tenía bien merecido el plural de su alias, El Fugas. Especialista en el tema, en 2004 consiguió huir mientras estaba esposado y la Guardia Civil registraba la masía de Maià de Mocal (Girona).



Pero esa no fue la mejor. Tres años después protagonizó una espectacular fuga en helicóptero en Bélgica. Dos compinches aterrizaron en el patio de la prisión y ahí se montó El Fugas.

Métodos insólitos: Ocultos en la megafonía

Iñaki Picabea y Joseba Sarrionaindia se escondieron en alguno de los aparatos de megafonía de un recital ofrecido en la cárcel de Martutene para huir. Corría el año 1985.



Detrás de un camión

Tampoco se complicó mucho un preso de la cárcel de Melilla, que consiguió llegar hasta el aparcamiento y aprovechó para esconderse detrás del camión de un proveedor.



Intercambio filial

A un preso de origen pakistaní también le resultó fácil. Solo tuvo que convencer a su hermano para que se intercambiara por él. Como se parecían mucho, pudo burlar el control.