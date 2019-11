Las frases del último debate de la campaña

Cinco representantes de los cinco principales partidos se han enfrentado este jueves en La Sexta en el último debate de la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre.



El debate ha estado protagonizado por María Jesús Montero (PSOE), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Cs), Irene Montero (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox).



Estas son las principales frases del debate:



MARÍA JESÚS MONTERO (PSOE)

-Un Gobierno fuerte es lo que necesita este país



-A Vox: Hay que condenar a un partido que señala a los periodistas, es una deriva peligrosa



-La mayor tasa de paro se produjo en 2013, con un gobierno del PP



-A Arrimadas: Usted vive unas veces en Andalucía y otras veces en Cataluña, depende de lo que quiera trasladar ha vivido en todas las partes del mundo.



-Esas imágenes de contenedores quemados no son la imágenes de la victoria del desafío secesionista, sino su fracaso



ANA PASTOR (PP)

-Sánchez no solo ha tenido bloqueado el Gobierno, ha tenido bloqueada a España



-Preguntada por una posible abstención del PP a Sánchez: Sánchez siempre ha dicho no al PP, y por eso queremos ganar las elecciones



-30.000 autónomos han echado la persiana en los últimos tres meses



-Al PSOE: ustedes pueden presumir de lo que quieran, pero de gestión no, porque dejaron el país en la ruina



-Cuando una mujer no consiente hay agresión sexual y hay violación



INÉS ARRIMADAS (CIUDADANOS)

-Nosotros lo que queremos es hacer un gobierno con el PP



-Esto cada vez me recuerda a la campaña de Andalucía



-No copiemos las viejas recetas que sabemos que no funcionan



-El PSOE es una máquina de hacer desempleo porque el PSOE siempre niega los problemas



-A María Jesús Montero: Hoy se ha escaqueado de la comparecencia en el Parlamento de Andalucía, señora Montero



IRENE MONTERO (UNIDAS PODEMOS)

-Espero que Sánchez escuche a Montero. La ministra dijo el otro día que buscarían acuerdos con nosotros



-La fórmula normal de Gobierno es la coalición. Queremos negociar sin vetos



-El modelo de Vox consiste en privatizar hasta el palo de la bandera



-Pongamos un impuesto a la banca para que devuelva lo que debe a los españoles, la banca solo le perdona las deudas a los partidos



-No tengo ninguna simpatía por el señor Torra



ROCÍO MONASTERIO (Vox)

-Estamos en política para dar voz a los españoles y no para buscar sillones. El reparto de los sillones se los dejamos a otros partidos



-Pactar con el PSOE es un modelo que nos garantiza miseria



-El Pacto de Toledo es el pacto de silencio porque la demografía no garantiza las pensiones del futuro



-La señora Montero tiene que pedir perdón a los españoles por formar parte de un Gobierno con un presidente que va en Falcon a Valladolid cuando puede ir en AVE que cuesta 70 veces menos



-Vox es el único partido que pide la cadena perpetua para los violadores.