El PSOE saca adelante su reforma de la ley del solo sí es sí con el apoyo de la derecha

Los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han visibilizado este martes en el Congreso su división sobre la reforma de la Ley del solo sí es sí en un enfrentamiento en el que los socialistas han echado en cara a los morados sus "peroratas" e "hipérboles" en la negociación de esta modificación y estos los han acusado de "traición al feminismo".

Horas después de un duro debate en el que los socios de gobierno se han lanzado duras críticas, el pleno del Congreso ha tomado en consideración la proposición de ley que sube las penas de las agresiones sexuales cuando haya violencia o intimidación con 231 votos a favor, 56 en contra y 58 abstenciones.

Junto al PSOE y al PP han votado sí los parlamentarios de Ciudadanos, el PNV, el PDeCat, Coalición Canaria y PRC, además de otros diputados del grupo mixto.

En el no se han situado, además de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y la CUP. Vox ha optado por la abstención, al igual que formaciones como Más País, Compromís y JxCat.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, encargada de defender en la tribuna la propuesta socialista de reforma de la ley, ha presentado a su partido como la formación que "asume la responsabilidad" de modificar esta norma, criticando que sus socios de Gobierno no hayan hecho "propuestas para mejorar la ley". "Estamos cansados de sus peroratas", ha señalado.

"Dejen la hipérbole y hablen más de soluciones, que es lo maduro y lo serio. Cuando se tratan cuestiones de tanta relevancia no importa con quien, sino para qué", ha añadido durante su intervención.

Para Podemos, la actitud del principal partido en el Gobierno es una "traición al feminismo" y ha lamentado el "aplauso de la vergüenza" conseguido por el PSOE este martes "aliándose con PP y Vox" para sacar adelante esta reforma "y volver al Código Penal de la Manada".

La diputada ha explicado que su grupo está dispuesto "a admitir cambios" y en concreto "a subir las penas" aunque no quieran "una ley punitivista", pero ha aclarado que lo que "no va a permitir es que se saque el consentimiento del centro de la ley". Y, en este sentido ha llamado a las feministas a salir este miércoles 8 de marzo a la calle para "gritar que solo sí es sí". "Para decirles alto y claro que somos muchas más, que no les vamos a permitir que nos arrebaten nuestros derechos", ha señalado.

LOS SOCIOS DEL GOBIERNO CENSURAN ESTA DIVISIÓN

Este enfrentamiento público de los dos socios del Gobierno no convence a sus principales aliados en el Parlamento. Desde ERC ha calificado de "lamentable" y "poco progresista" que "dos ministras de un mismo Gobierno no sean capaces de acordar" en esta materia y ha criticado el uso del movimiento feminista por parte de PSOE y Podemos en vísperas del Día de la Mujer.

La portavoz de Igualdad del partido independentista, Pilar Vallugera, ha recordado que PSOE y Podemos han tenido "tres meses para entrar en razón" y les ha pedido que no vuelvan a usar términos como "sororidad", "alianza", "respeto" o "reconocimiento" porque, a su juicio, "han roto con todo" después de lo vivido con esta norma.

Mientras, EH Bildu les ha llamado a la responsabilidad". "Dialoguen, negocien, acuerden, no debatan en los medios, no se lancen acusaciones, no usen las posiciones de las fuerzas de la izquierda o al movimiento feminista para atacarse", les ha reprochado la diputada Bel Pozueta. A su juicio, "con esta actitud solo gana la derecha".

Para PDeCAT ha sido la propia tensión de los socios la que ha "contribuido" a la aprobación de leyes con "efectos indeseados". Su representante, Genís Boadella, ha recordado que esta misma situación ha pasado con leyes como la de Bienestar Animal o la de Empleo. Su homóloga de Junts, Pilar Calvo, por su parte, ha criticado que el PSOE hayan intentado "hacer creer que reformando la ley se tapona la herida de las revisiones" y que Podemos haya "insistido tras 700 revisiones" que "esta es la mejor de las leyes" y que las rebajas son "solo culpa de jueces que la interpretan mal". Además, ha rechazado que ambos socios jueguen "a la confusión" de que este debate es "para reformar" la ley y no "una toma en consideración" de un texto. "Dejemos la batalla electoral", ha pedido.

UN ACONTECIMIENTO "INÉDITO"

La situación de los socios del Gobierno ha centrado también la intervención del PP. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha señalado que es "la primera vez que un Ejecutivo se censura a sí mismo" y ha explicado que el debate de este martes no es una "corrección técnica o una rectificación por unos efectos indeseados" de una ley, sino que es "una enmienda a la totalidad de Pedro Sánchez a su propia coalición".

Gamarra también ha reprochado al PSOE que este debate no tenga "nada que ver" con la alarma social, el remordimiento, la humildad o la sensibilidad, sino con el "desplome demoscópico" de Sánchez en las encuestas y ha ironizado sobre la importancia que el líder socialista da a los informes de Tezanos, frente a los de los organismos consultivos que le avisaron de una posible rebaja de penas con la Ley del solo sí es sí.

Y ante este escenario, la dirigente 'popular' ha insistido en la necesidad de la dimisión o el cese de la ministra porque, a su juicio, "no es admisible" que Irene Montero siga sentándose en el Consejo de Ministros cuando "ni tan siquiera con su voto" busca reformar esta ley.

Las críticas de Vox al Ejecutivo se han debido a que, a su juicio, es el "el más dañino y perjudicial para las mujeres". A su juicio, esta norma es la consecuencia de legislar "desoyendo informes y advertencias", bajo "una ideología infecta" y con "un Ministerio de Igualdad fanático". Pero, además, la portavoz de Igualdad de la formación, Carla Toscano, ha hecho también "responsables" de las rebajas y excarcelaciones que han supuesto esta ley a los grupos que votaron a favor de la norma.

Toscano también ha ironizado con el hecho de que sea el PSOE quien está buscando luchar contra la violencia sexual cuando, según ha señalado, "son el partido que más gasta en prostitutas". "A ver si es por eso que rebajaron las penas", ha declarado la diputada. Además, ha reprochado al PP que juegue "a dos bandas" con las "leyes de género" del Gobierno.

A FAVOR DE LA REFORMA

Junto al PP, también ha adelantado su voto a favor de la reforma del PSOE el PNV. Su portavoz en este debate, Mikel Legarda, ha explicado que la sociedad ha interpelado al Parlamento a "reaccionar" ante las rebajas de penas y considera que la propuesta socialista "en nada cambia el concepto de consentimiento", además de mantener el tipo único de delito de agresión. Para el diputado no se regresa a un sistema patriarcal, ni hay una mayor carga probatoria en las víctimas, como alega Podemos.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) también ha apoyado la reforma, aunque su portavoz en el Congreso, Carlos García Adanero, cree que el PSOE ha iniciado este trámite "porque socialmente esto ha sido un escándalo". Su homólogo del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha recordado que su partido "criticó desde el primer momento" la norma y no estaba a favor de aunar el abuso y la agresión en un único tipo penal; mientras que la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha pedido perdón a las víctimas de agresiones sexuales y familiares por el "inmenso error" que, a su juicio, fue aprobar esta ley que "no ha funcionado".

La portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, por su parte, se ha mostrado partidaria de la reforma y cree que la propuest socialista es "acertada" pero "llega tarde". En este sentido, ha explicado que su grupo aboga por una tramitación de urgencia de este texto.

Néstor Rego critica la reforma

Sin embargo, BNG y CUP se han mostrado contrarios a la reforma. El diputado gallego Néstor Rego, cree que la propuesta socialista es regresar al "modelo anterior" y usa "la violencia como agravante". La diputada catalana cree, además, que esta reforma "no soluciona nada" y ve un "despropósito" que el debate de la misma llegue en el 8M para "tapar" las reclamaciones que realiza el movimiento feminista aprovechando esta fecha.