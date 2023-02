La Fiscalía pide hasta siete años de cárcel para los cargos de ERC que organizaron el 1-O

La Fiscalía ha pedido condenar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a un año de inhabilitación por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O, mientras que en la misma causa ha pedido penas de prisión para el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.

El escrito de acusación, consultado por Europa Press este viernes, atribuye a Jové y Salvadó los presuntos delitos de desobediencia –igual que a la consellera– además de prevaricación y malversación.

En concreto, reclama siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó.

En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del procés descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

La consellera catalana de Cultura, Nàtalia Garriga, ha advertido de que el sistema judicial español "no hace justicia, hace política", mientras que el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha mostrado su indignación en redes: "¡Miserables, malas personas y, sobre todo, mucha cobardía!".

Ambos dirigentes de ERC han reaccionado así a la noticia de que la Fiscalía pide cárcel para Jové y Salvadó al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar del referéndum del 1-O cuando ambos eran altos cargos del Departamento de Economía.

El escrito también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum desde el cargo de directora de Servicios que ocupaba en el Departamento que dirigía Oriol Junqueras. "El escrito que hemos conocido reafirma lo que hace tiempo que denunciamos: estamos ante una causa general contra el independentismo. Desgraciadamente, hace años que vemos que el sistema justicia español no hace justicia, hace política. No reculamos, continuamos trabajando", ha afirmado Garriga en Twitter.

L'escrit que hem conegut reafirma el que fa temps que denunciem: estem davant d'una causa general contra l'independentisme. Malauradament, fa anys que veiem que el sistema judicial espanyol no fa justícia, fa política. No reculem, continuem treballant. #JudicialReferèndum https://t.co/HEvYa5VvgV

Más contundente ha sido Jové, que ha estallado a través de las redes: "¡Miserables, malas personas y... (sobre todo) MUCHA COBARDÍA", ha escrito el ex secretario general de Economía y Hacienda en 2017. "¡Siempre de cara ante la represión! Porque lo que hicimos, hacemos y haremos lo hicimos por principios democráticos y de libertad".

Miserables, males persones i... (sobretot) MOLTA COVARDIA! Sempre de cara davant la repressió! Perquè el que vam fer, fem i farem, ho vam fer per principis democràtics i de llibertat. #JudiciAlReferèndum #AndJusticeForAll ✊🏾 https://t.co/vI9W0rkqgu

Esquerra, a través de la cuenta oficial del partido, también ha lamentado que "se vuelve a hacer evidente la arbitrariedad, la injusticia y la persecución que vivimos los independentistas. Hacer un referéndum no es delito. Estamos con vosotros".

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), ha denunciado que "el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo", y ha recordado que "trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito".

"Trabajar por la libertad de Cataluña no es ningún delito. Defender las urnas y la democracia, tampoco. Denunciaremos en todas partes un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo. Siempre a vuestro lado, Natàlia Garriga, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó", ha escrito el presidente catalán en Twitter, para mostrar su apoyo a esos exaltos cargos de la consellería de Economía en 2017.

Treballar per la llibertat de Catalunya no és cap delicte. Defensar les urnes i la democràcia, tampoc. Denunciarem arreu un sistema judicial que no imparteix justícia, sinó venjança contra l'independentisme.



Sempre al vostre costat, @natalia_garriga, @jmjovellado i @LlSalvado.