La Fiscalía Anticorrupción recurre el archivo de la causa contra Mario Conde

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el archivo de la causa que investigaba al exbanquero Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal al considerar que no se ha investigado el "complejísimo mapa bancario" que revela indicios de la existencia en el extranjero de un considerable patrimonio.



El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó el pasado 24 de octubre dicha investigación al considerar que no estaba debidamente justificada la comisión de esos delitos.



Ahora, en contra del criterio del magistrado, Anticorrupción sostiene que los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales.



La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa que se seguía contra Mario Conde, sus hijos Alejandra y Mario Conde Arroyo, el abogado Francisco Javier de la Vega y el resto de acusados, por delitos de blanqueo de capitales, frustración de la ejecución, delitos contra Hacienda Pública y organización criminal.



En una nota fechada hoy, Anticorrupción destaca que el sobreseimiento "soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicadas y en las comisiones rogatorias ya cumplimentadas, dejando sin investigar el complejísimo 'mapa bancario' de Conde, que revela indicios sólidos de la existencia en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española, de un considerable patrimonio".



En opinión de Anticorrupción, los datos disponibles hasta la fecha ponen de manifiesto que los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales.



Tampoco cabe descartar, prosigue el escrito, el delito de frustración de la ejecución, ya que no se ha acreditado que Conde haya satisfecho "definitivamente sus responsabilidades pecuniarias" respecto de los casos Banesto y Argentia Trust, "como tampoco su deuda millonaria con la Hacienda española".



Asimismo, cree que no es posible afirmar que no existan "expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios", por lo que considera "prematuro" el archivo, un "cierre en falso" de la instrucción que no atiende las propuestas de investigación formuladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.



Además, varias comisiones rogatorias, añade, todavía no han sido recibidas.



Pedraz ordenó el archivo de la causa en atención a sendos informes de un perito de la Agencia Tributaria, uno de ellos de abril de este año en el que descartaba que Conde cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014, ejercicios durante los cuales no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital ni se generaron rentas susceptibles de tributar.



Posteriormente, en otro informe complementario tampoco vio indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue ingresado en el helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accediera a la presidencia de la entidad en 1987.



Así se cerraba una investigación que había durado dos años y medio y que incluyó numerosas comisiones rogatorias al Reino Unido y Suiza, y la detención de Mario Conde y su hija.



El exbanquero fue detenido en abril de 2016 acusado de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto, fondos que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.



Junto con Conde y sus hijos figuraban como colaboradores en las entregas en efectivo Paloma Jiménez López de Arenosa, cuñada de Conde; Félix Castells Sonier, conserje de Banesto y chófer; Carlos Castaño Dorantes, guardés de las fincas "Can Poleta" de Mallorca, y Félix Leonardo Loza Ruiz, empleado empadronado en el domicilio del exbanquero, entre otros.



Y para todos ellos pide la Fiscalía que se reabra la investigación.