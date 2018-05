Finalizan las testificales del caso Gabriel Cruz con la declaración de la hija de la autora confesa

Las partes personadas en las causa penal que se sigue contra Ana Julia Quezada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en la pedanía de Las Hortichuelas de Níjar (Almería) han coincidido en que el final de la instrucción está cerca ya que está a la espera de que se incorpore al procedimiento el "informe final de autopsia" del menor y no habría prevista la práctica de nuevas diligencias o testificales tras las declaraciones celebradas este jueves en el Juzgado de Instrucción 5.

A la salida de la Ciudad de la Justicia, el abogado que ejerce la acusación particular de los padres de Gabriel, Patricia y Ángel, ha indicado que el procedimiento "debería estar ya un poco más avanzado, apuntando a juicio" y ha considerado que se podría "ir un poco más rápido" en aras de mitigar el "dolor diario y palpable" de sus patrocinados.

"No hay nadie más interesado en que termine cuánto antes porque, cuando acabe el juicio, podrían respirar un poquito más", ha dicho el letrado Francisco Torres, quien ha apuntado que espera que se levante el secreto decretado sobre las actuaciones "pronto" ya que la instrucción está "prácticamente cerrada a la espera de completar algún informe de autopsia".

Al hilo de esto, ha añadido que no estaría prevista ninguna "nueva testifical" y que, como parte, no van a interesar "ninguna" ante el paso de la causa a tribunal de jurado con la previa comparecencia de Ana Julia Quezada para comunicarle la imputación.

En la misma línea se ha manifestado la abogada de la defensa de la autora confesa de la muerte, quien ha asegurado a preguntas de los periodistas que "no" se va a dilatar "mucho" el fin de la instrucción que daría lugar al inicio de esa fase intermedia del procedimiento.

La letrada Beatriz Gámez ha indicado que, en la jornada de este jueves, los cuatro testigos citados, entre ellos la hija de 24 años de su patrocinada, se han ratificado en lo declarado ante la Guardia Civil y han respondido a preguntas del juez Rafael Soriano y la fiscal "sobre aquello sobre lo que ellos han tenido conocimiento".

Además de la hija de Ana Julia Quezada, que ha accedido a la Ciudad de la Justicia por el garaje y en el asiento de atrás de un turismo blanco a las 9,30 horas y ha comparecido durante alrededor de una hora, han testificado el hermano de Ángel Cruz y tío del niño, quien fuera portavoz de la familia durante los 13 días en los que se prolongó su búsqueda desde que se perdió el rastro el 27 de febrero, y una tercera persona del entorno familiar.

ACUSACIONES POPULARES. Tras conocerse este mismo jueves la retirada del procedimiento de una de las dos acusaciones populares, en concreto, la Asociación Andaluza de Estudios Penales, el abogado de los padres de Gabriel ha calificado de "completo despropósito" la personación y les ha instado, en este caso a la Asociación Clara Campoamor a "irse, fundamentalmente porque Patricia y Ángel lo han pedido expresamente".

"No tenían ningún sentido que vinieran habiendo una Fiscalía que, desde el minuto uno, está auspiciando la investigación esta acusación particular. No hay indefensión de la víctima y no entendemos los motivos por los que se personaron", ha dicho Torres, quien ha recurrido la decisión del juez.

El juez celebró una primera tanda de testificales los días 10 y 19 de abril en la que participaron el exnovio de Quezada, con quien regentó un establecimiento hostelero ubicado en Las Negras después de que ambos decidiesen trasladarse desde la ciudad de Burgos y al que intentó implicar colocando una camiseta del niño en las inmediaciones de la depuradora de Las Negras; un amigo de la pareja; una menor que es prima Gabriel Cruz y su madre.

En la segunda jornada prestaron declaración en calidad de testigos una amiga de Ángel Cruz, el padre de Gabriel, otra persona relacionada con su entorno, el jefe del parque de bomberos de Almería y un agente de la Policía Local de Níjar que confirmó que la zona donde se encontró la citada camiseta había sido registrada horas antes del presunto hallazgo sin que diera resultado alguno. Todos sin excepción se ratificaron en sus manifestaciones ante la Guardia Civil.