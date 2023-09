Núñez Feijóo tampoco logra ser investido en la segunda votación

Como era de esperar, Alberto Núñez Feijóo tampoco logró ser investido presidente del Gobierno en la segunda votación celebrada este viernes en el Congreso. Este viernes ha sumado los mismos apoyos, 172, frente a 177 en contra y un voto nulo de Junts.

Como establece el Reglamento de la Cámara, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que supone que cada diputado se ha puesto en pie al ser nombrado para proclamar su voto a viva voz su voto: sí, no o abstención. Sus señorías ha sido llamados por orden alfabético, a partir de una letra elegida al azar: en concreto, la votación ha comenzado con el sí de la diputada gallega del PP María del Mar Sánchez Sierra.

En esta segunda votación se ha reproducido el mismo resultado. Alberto Núñez Feijóo ha sumado 172 votos del PP (137 diputados), Vox (33), Coalición Canaria (1) y UPN (1), frente a los 177 noes que han sumado PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (6) Bildu (6), PNV (5) y BNG (1). El voto del independentista Eduard Pujol (Junts), que dijo sí y luego no, se ha considerado nulo.

Confirmado el rechazo de la candidatura del líder del PP, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se desplazará al Palacio de la Zarzuela para informar al jefe del Estado del resultado y lo previsible es que el Rey convoque una nueva ronda de consultas la próxima semana para proponer otro candidato, que previsiblemente será el segundo más votado el 23J, Pedro Sánchez, cabeza de lista del PSOE.

Si nadie supera la votación, habrá elecciones el 14 de enero

Eso sí, la votación del miércoles activó el plazo de dos meses que contempla el artículo 99 de la Constitución para lograr una investidura porque, si el 27 de noviembre nadie ha conseguido superar esta votación y persiste el bloqueo, el Rey disolverá las Cortes y habrá nuevas elecciones el 14 de enero.

Para estos casos de repetición electoral, el Congreso ya modificó la Ley Electoral fijando sólo 47 días entre la convocatoria y la celebración de elecciones, ya que se reducen todos los plazos del procedimiento, incluyendo la campaña electoral, que sólo es de una semana.

Comienza la votación

Tras la intervención de todos los grupos, comienza la segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo. La primera en votar es la gallega Mar Sánchez Sierra.

Esta segunda votación se tuvo que convocar después de que Feijóo no lograra el pasado miércoles los 176 votos que requería para obtener la confianza de la Cámara y convertirse en jefe del Ejecutivo. Tal y como estaba previsto, el líder del PP logró 172 apoyos de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, quedándose, por tanto, a cuatro de la mayoría absoluta que necesitaba.

En este segundo intento a Feijóo le bastaría con lograr una mayoría simple (más votos a favor que en contra), pero la previsión es que tampoco llegue a ese umbral. Si se cumple el guión obtendrá de nuevo 172 síes frente a 178 noes, su candidatura será definitivamente rechazada y el Rey tendrá que convocar una nueva ronda de consultas con los partidos políticos antes de encargar que intente ser investido al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

El PNV ve a Feijóo "más solo que ayer"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está más solo que cuando empezó el debate de investidura, pues cree que su discurso, más que conciliador, fue de "desafío".

"Su soledad es mayor que la de ayer –ha afirmado en el segundo Pleno del debate de investidura–. No podemos darle nuestra confianza porque a día de hoy nos separa un abismo profundo".

Polémica por los 'piolines'

La diputada de ERC Teresa Jordá llama “piolines” a las fuerzas de seguridad del Estado en su intervención y Cuca Gamarra pide que se saque el insulto del diario de sesiones, a lo que la Mesa accede.

Sumar llama "cínico" y "arrogante" a Feijóo

La portavoz de Sumar en el Congreso, la gallega Marta Lois, ha elevado el tono de la crítica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que censura su "cinismo", "soberbia" y "arrogancia" durante un intento de investidura que ha sido una "farsa".

🗨️"Dice que quiere subir el SMI, que quiere mantener las medidas contra la inflación...



¿Lo va a apoyar desde la oposición? ¿ Va a apoyar los impuestos a las grandes fortunas?



No se preocupe, porque pronto esto tendrá el apoyo de la mayoría de esta cámara. "@MLoisgonzalez pic.twitter.com/mLZYK4TMEX — Sumar (@sumar) September 29, 2023

"No es un hombre de Estado, es el perdedor de las elecciones", ha trasladado durante la sesión plenaria de este viernes que aborda la segunda votación sobre la candidatura de Feijóo a presidir el país.

Así, le ha acusado también mostrar "desprecio" a casi la totalidad de fuerzas políticas y "mentir a España" e incluso "a sí mismo" de sus opciones de llegar a la Moncloa, mostrándose más contundente en sus reproches al líder del PP que en la sesión del martes, donde estuvo más contenida.

Abascal tilda a Sánchez de "epítome de la corrupción"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tildado este viernes a Pedro Sánchez como "el epítome de la corrupción" y "el presidente más corrupto de la historia de España", al tiempo que ha retado al PSOE a facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo para apartar a su formación si "de verdad" cree que son "un peligro".

"Un político amnistiando a otro político –Carles Puigdemont– a cambio de sus votos para mantenerse en el poder, no puede haber un mayor acto de corrupción, no puede haber una mayor desvergüenza a la vista de todo el mundo", ha dicho. Todo ello, "en contra de sus palabras, en contra de los tribunales que les condenaron, en contra de las leyes que protegen a los españoles".

Puente: "Su respeto por las instituciones es nulo"

El diputado del PSOE, Óscar Puente, ha acusado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de utilizar la investidura y el encargo que le hizo el Rey para "coronarse" como líder de la oposición. A su juicio no le ha importado utilizar la máxima institución del Estado de manera "profundamente desleal" para su "simulacro" de investidura.

Nadie sabe hasta cuando durará el liderazgo de @NunezFeijoo, lo que es seguro es que el PSOE seguirá dando soluciones a los problemas de este país.



🗣️ @oscar_puente_ pic.twitter.com/3bAL1shDog — PSOE Congreso (@gpscongreso) September 29, 2023

En su intervención en el debate del Congreso, que este viernes llevará a cabo la segunda votación a Feijóo, después de que el miércoles no lograse los apoyos suficientes para ser presidente, el diputado del PSOE también ha acusado a los populares de exigir la presencia del presidente Pedro Sánchez para su "farsa" y para que de este modo su "bautismo" como líder del PP fuese completo.

Puente ha vuelto a subir a la tribuna para defender la posición del PSOE, después de que el miércoles fuese elegido por sorpresa, ya que se esperaba la participación de Sánchez o en todo caso del portavoz parlamentario, Patxi López.

"Su respeto por las instituciones es nulo. Utiliza a la Corona para coronarse líder de su partido. Utiliza al Parlamento no para intentar ser investido presidente, sino para reforzarse ante los suyos", ha lanzado.

Feijóo: "Yo le digo no a la amnistía y al referéndum, ¿y usted, señor Sánchez?"

El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido al PSOE para reclamarle que no pidan al PP la abstención para una investidura de Pedro Sánchez cuando se niegan a dársela al partido "más votado por los españoles".

"Otro paso más del cinismo ya no", ha subrayado Feijóo desde la tribuna de oradores en el último día de la sesión de investidura, en la que ha defendido que apelar a los principios, coherencia y "conciencia" del PSOE para que no haya un gobierno que dependa del independentismo no es transfuguismo.

Feijóo, durante su intervención en el Congreso este viernes. JUAN CARLOS HIDALGO

"Le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas, tránsfugas de sus votantes, no sean tránsfugas de la transición española, no lo sean, no merece la pena serlo, no sean ustedes tránsfugas de una España en la que los ciudadanos libres e iguales", ha recalcado.

Además, ante la "degradación moral y política" de una posible amnistía ha instado al PSOE a lograr un consentimiento en las urnas y por tanto a acudir a una repetición electoral.

Los españoles merecen que garanticemos la igualdad de todos y nos ocupemos de sus prioridades:



🔹Por unas instituciones a su servicio.

🔹Por la economía y el empleo.

🔹Por todas las familias.

🔹Por el Estado de bienestar.

🔹Por el agua.

🔹Por un país plural.#InvestiduraFeijóo pic.twitter.com/azrKMxAO5E — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 29, 2023

Tras un largo aplauso por parte de la bancada del PP, Feijóo ha finalizado su discurso reconociendo que no es su momento, pues hoy o tiene respaldo para ser elegido presidente, pero que podrá serlo en un futuro.

"Hoy no podré con toda probabilidad darles un Gobierno pero si creo que hemos dado una seguridad y una esperanza, la seguridad de que hay una fuerza política, la más numerosa que defiende los valores que la mayoría de los españoles comparten", ha dicho tras incidir en que "desde la oposición más pronto que tarde, desde un Gobierno, éste si, con un presidente, éste sí, al servicio de los españoles".

Arranca el debate previo a la votación

Alberto Núñez Feijóo sube al atril y arranca su discurso agradeciendo el apoyo de los 172 diputados que le respaldan.

Feijóo llega arropado al Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exhibido este viernes la fuerza de su partido en el Congreso y en el Senado al hacerse una foto de familia con todos sus diputados y senadores en la escalinata de la puerta de los Leones minutos antes de someterse a la última votación de su investidura, que no prosperará.

Feijóo, arropado a su llegada al Congreso. FERNANDO VILLAR

Feijóo ha reunido a la mayoría de sus 137 diputados y de sus 143 senadores de los dos grupos parlamentarios el último día de su investidura, antes de intervenir en la tribuna del Congreso por un tiempo de diez minutos.

El minidebate que tendrá lugar este mediodía con el cierre de Feijóo y la fijación de posiciones de los partidos políticos se produce después de que ERC y JxCat hayan pactado una propuesta de resolución en el Parlament a favor de condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un "compromiso" de "trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum".

Feijóo ha llegado a las puertas del Congreso pasadas las once de la mañana donde ha sido aplaudido por todos los parlamentarios del PP y se ha situado en el centro de una foto de familia junto a la secretaria general y portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, y al presidente del Senado, Pedro Rollán.

Illa rechaza pactar un referéndum con ERC y Junts

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha rechazado pactar un referéndum con los partidos independentistas catalanes para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y ha advertido: "Si hay que volver a ir a elecciones, iremos".

"Si hay que volver a ir a elecciones, iremos y que la ciudadanía elija, pero el camino de la división y de la ruptura es un camino sin recorrido por parte de los socialistas catalanes", ha recalcado en una entrevista en Rac 1 este viernes recogida por Europa Press.

En esta línea, también ha sostenido que los partidos tienen una "obligación de evitar una repetición electoral en España", que su partido ha explicado los caminos que pueden recorrer y los que no –textualmente– y que harán todos los esfuerzos dentro de sus límites.

Ha abogado por "pensar primero en el país que en el propio espacio político" y por trabajar con discreción y con oficio político respecto a las negociaciones del PSOE con Junts y ERC para la investidura.

Incidente de Puente en el Ave

El Ave que une la capital vallisoletana con Madrid y que parte de la estación Campo Grande a las 8.45 horas ha salido con un retraso de 22 minutos este viernes debido a un incidente en el que se han visto implicado el diputado socialista y exalcalde de Valladolid Óscar Puente con otro pasajero. Finalmente, el tren llegó a la capital de España con una demora de 17 minutos.

Puente se disponía a coger el tren para asistir en el Congreso de los Diputados a la sesión para la segunda votación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, según han explicado fuentes municipales.

Según añaden fuentes policiales a Europa Press, un viajero ha interpelado a Óscar Puente y el exalcalde de Valladolid ha avisado al interventor del Ave por la actitud de esta persona.

El interventor, por su parte, ha avisado a la Policía Nacional, que se ha personado en el vagón y ha identificado a todos los presentes en la discusión. No hay ningún detenido. Renfe ha confirmado que el diputado socialista fue increpado por un viajero.