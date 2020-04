Fernando Simón reaparece tras 15 días en cuarentena

El doctor Fernando Simón, uno de los principales asesores del Gobierno en la epidemia de coronavirus, se ha reincorporado este martes a las reuniones diarias en La Moncloa del Comité Técnico de Gestión del actual estado de alarma, tras guardar una cuarentena domiciliaria de 15 días por haber dado positivo en un test de coronavirus el pasado 30 de marzo.

Simón ha evolucionado de forma favorable en esta última quincena y él mismo ha confirmado que su sintomatología siempre fue de carácter leve. De hecho, a menudo participó por videoconferencia en la rueda de prensa diaria que ofrecen los miembros del Comité Técnico de Gestión, en la que le sustituía de manera presencial la doctora María José Sierra.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria se ha incorporado este martes a su puesto tras haber pasado un coronavirus "bastante leve", que en su caso le ha ocasionado un "poquito de fiebre" los dos primeros días, tos persistente y un sueño constante.

"Pero lo cierto es que después de los dos meses y medio que llevamos apenas sin dormir, el sueño constante quizá no sea muy específico del coronavirus", ha señalado el epidemiólogo en la rueda de prensa telemática diaria en la que ha participado tras dos semanas de aislamiento en su domicilio.

El sueño ha sido el rasgo más característico de su enfermedad, que en su caso "ha sido afortunadamente bastante leve". "He tenido un poquito de fiebre el primer y segundo día, he mantenido una tos persistente, pero en mi caso, por las características de mi voz o la garganta que tengo, siempre tengo un poco de tos crónica, por lo tanto tampoco me ha molestado tener un poco más", ha explicado.

De ahí que no pueda "dar muchos consejos porque hay una variabilidad muy importante de cuadros clínicos" y no deben equipararse unos a otros.