Fernando Simón, sobre dejar de usar la mascarilla en el exterior: "Será pronto"

El Ministerio de Sanidad considera que podría darse ya la "situación adecuada" para dejar de usar mascarilla en el exterior, un paso que "será pronto", aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no le ha puesto fecha.

En rueda de prensa, el director del CCAES ha apuntado que la "evolución es buena" pero no en todos los grupos de edad, por la falta de inmunización en los más jóvenes, y debe por tanto mantenerse el cuidado en espacios con mayor riesgo, lo que implica que la retirada de la mascarilla será "progresiva" y a medida de que avance la vacunación.

"Si bien podría darse una situación adecuada para no usarla en exteriores, en los interiores es todavía probablemente muy necesario", ha afirmado Simón, que ha comparecido junto al secretario de estado de Salud Digital, Alfredo González.

Simón ha pedido entender que la retirada de medidas no farmacológicas debe ser progresiva, a medida de que se logre una mayor inmunidad y "no radical". "No es a partir de hoy se puede, a partir de mañana, no", ha agregado.

Y aunque en otras ocasiones ha hablado de que la retirada de la mascarilla en exteriores podría a ser a lo largo de junio, este lunes ha señalado que la "fecha concreta no la podemos avanzar de ninguna manera".

FIN DE CURSO. Simón también ha atribuido a las celebraciones de fin de curso que los descensos globales de contagios de coronavirus no sean "más rápidos".

En rueda de prensa, Simón ha explicado que, pese a que la incidencia acumulada a 14 días se ha reducido en cinco puntos desde el pasado viernes, la evolución es "muy lenta", ya que existe una "clara diferencia" en la transmisión del virus entre los diferentes grupos de edad.

VARIANTE DELTA. Simón ha asegurado que la variante Delta del coronavirus, conocida también como variante india, no ocupa un "espacio importante en España" aunque puede aumentar.

"Esta variante no está ocupando un espacio importante en España, aunque sí es posible que llegue a ocupar un poco más. Es un hecho que pueda entrar en España con viajeros, los cuales no tienen que ser extranjeros, tanto por los aeropuertos, carreteras o a través de los barcos", ha detallado Simón.