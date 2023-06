Fernández Vara se presenta a la investidura tras la ruptura de PP y Vox en Extremadura

El PSOE de Guillermo Fernández Vara, a la espera desde el 28-M tras ser la lista más votada en Extremadura pero por detrás de un hipotético pacto ganador PP-Vox, se ve ya como alternativa a la posible repetición electoral invocada por la líder de los populares, María Guardiola, después de su ruptura del martes con su presumible socio.

Fernández Vara ha anunciado este miércoles que presentará su candidatura para ser investido de nuevo, al ser el PSOE el más votado en las autonómicas de mayo –por poco más de un 1% de los votos– y ante el desencuentro de ayer en la constitución del Parlamento regional entre PP y Vox que acabó con la socialista Blanca Martín en la Presidencia de la cámara.

El todavía presidente en funciones de la Junta de Extremadura ha reclamado al PP y a Vox que "dejen de jugar con Extremadura", a la que en su opinión utilizan como "laboratorio" para hacer sus experiencias, que considera dirigidas desde Madrid, y les ha pedido que se abstengan para que pueda gobernar la lista más votada, esto es, la suya.

En esta línea, que ya avanzó ayer mismo la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Pilar Alegría, al apuntar que por "lógica matemática" al PSOE no solo le corresponde presidir la Asamblea sino también el Gobierno autonómico, se han manifestado hoy varios dirigentes de este partido, entre ellos su candidata por Barcelona el 23J, Meritxell Batet, que ha abogado por un gobierno "rápido" para Fernández Vara "si el PP y Vox son incapaces de llegar a un acuerdo".

También el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha dicho no entender por qué la falta de un acuerdo en la derecha debe llevar de nuevo a las urnas cuando el PP abogaba por "dejar gobernar a la lista más votada", y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha reconocido que ayer el PP le "gustó" en Extremadura pero ha subrayado que eso "no esconde" que el partido de Alberto Núñez Feijóo asume en sus pactos "todos" los postulados de la formación de Santiago Abascal, "especialmente" en igualdad y violencia de género.

FEIJÓO Y ABASCAL SOSTIENEN EL PULSO

Tras el enfrentamiento del martes, días después del pacto en la Comunidad Valenciana y en más de cien ayuntamientos, el líder del PP ha avalado hoy ambos modelos de actuación.

En declaraciones a los periodistas, Núñez Feijóo ha argumentado que lo que Vox pedía en Extremadura era "desproporcionado" porque con el 8 % del voto y cinco diputados, unos números distintos a los de la Comunidad Valenciana, pretendían presidir el Parlamento, tener el control de la mayoría de la Mesa y de forma simultánea consejerías en un Gobierno del PP.

Abascal, por su parte, ha advertido este miércoles de que su partido "no está dispuesto" a dar sus votos para cambiar al PSOE por el "socialismo azul del PP", sino que lo que desea es "construir una alternativa".

En su opinión, la falta de acuerdo escenificada ayer por la líder del PP extremeño se debe a la "ambición política nacional" de Núñez Feijóo, quien, a su juicio, está dispuesto a "sacrificar la alternativa" en Extremadura, al igual que en Murcia, en función de intereses de política nacional.

En esta última comunidad, el portavoz del Gobierno regional en funciones, Marcos Ortuño, ha asegurado que el PP no es partidario de tener que llegar a repetir las elecciones autonómicas, pero ha insistido en que Vox no debe "bloquear" la investidura de Fernando López Miras porque no hay alternativa posible.

PASO A PASO EN NAVARRA Y ASTURIAS, SIN DUDAS EN MADRID

Mientras, en Navarra, el gesto de Contigo-Zurekin de admitir y favorecer que Geroa Bai pueda mantener una reunión bilateral con el PSN antes de la negociación "a tres" podría desatascar el escollo que desde hace una semana han encontrado los socialistas para avanzar en la reedición de un pacto entre las tres formaciones.

Y en Asturias, la diputada electa de Podemos, Covadonga Tomé, ha emplazado al candidato socialista a la Presidencia de Principado, Adrián Barbón, a trabajar junto a IU y la formación morada para conformar un Gobierno estable y progresista alejado de "los aliados de Vox".

Donde no hay duda alguna de qué ocurrirá es en la Comunidad de Madrid, en la que Isabel Díaz Ayuso, con mayoría absoluta, ha defendido su proyecto en la primera jornada del debate de investidura en la Asamblea regional.

Entre sus numerosos anuncios, Díaz Ayuso ha adelantado su intención de modificar la Ley Trans autonómica de 2016 por una "más sensata", para "seguir haciendo eficazmente aquello en lo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera: proteger a las personas transexuales".