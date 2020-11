Felipe González alimenta la guerra entre el 'viejo' y el 'nuevo' PSOE: "Nadie me manda callar"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este jueves que él no pactaría con ERC ni Bildu porque "no son interlocutores válidos" y representan un nacionalismo que trata de "romper la cohesión y la solidaridad entre españoles", y eso "es cualquier cosa, menos progresista".

En una entrevista en Onda Cero y a la pregunta de si se siente representado por Pedro Sánchez, González ha admitido que a veces tiene "sentimiento de orfandad", algo que ha justificado en el hecho de que el PSOE hace cosas que no entiende y eso le produce "inquietud y sentimiento de orfandad".

"Yo no represento a nadie ni lo pretendo pero no voy a consentir que nadie me mande callar", ha asegurado González en defensa de la libertad de ideas y el debate interno en el partido tras las censuras de la Ejecutiva al sector más veterano del PSOE y crítico con Pedro Sánchez.

"Si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista", ha aseverado el expresidente del Gobierno.

Felipe González también ha insistido en los acuerdos alcanzados por el Gobierno para los presupuestos y ha recordado que la conformación de mayorías tienen implícitas contradicciones "que no permiten hacer un proyecto de país".

"Ni ERC ni Otegi están interesados en un proyecto que fortalezca a España", ha insistido, al tiempo que ha reprochado a Pablo Iglesias su "estrategia" de llevar a España "a un Estado plurinacional con derecho de autodeterminación y eso converge en Bildu y ERC pero no define un proyecto de país, y eso habrá que reconducirlo en algún momento".