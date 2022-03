Feijóo: "Lo que quiero es un amplio pacto con los ciudadanos"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a la presidencia del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado que por qué tiene que hablar de pactos con otros partido –en relación a las críticas recibidas por el pacto con Vox en Castilla y León– si lo que quiere es un "amplio pacto" con los ciudadanos.



Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante un acto en Tenerife con militantes y simpatizantes junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente insular, Emilio Navarro, para exponer su proyecto para el partido.

"¿Por qué tengo que hablar de pactos con otros partidos si lo que quiero es un amplio pacto con los ciudadanos?, ¿Por qué tengo que hablar de establecer vetos si lo que me importa es conseguir votos?, Por qué tengo que elegir entre 'no es no' o el 'o conmigo o sin nadie'?", se cuestionó.

Feijó hizo especial hincapié en que aspira a una política diferente inspirada en el ayer y pensada en el mañana, entendiendo que lo que se ha llamado como "nueva política" es una "pésima política".



"¿Y por qué tengo que decir con quien 'no', si de lo que se trata es de con quien 'sí', que es con la mayoría de los ciudadanos? Esas son las preguntas", aseveró.



SÁNCHEZ, "FRÍVOLO". El presidente de la Xunta de Galicia y ha visto "frívolo" que se anuncie una serie documental del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se retratará la vida cotidiana en La Moncloa, cuando hay una guerra "a las puertas de Europa".

Durante un acto en Tenerife, el gallego ha mostrado su profunda creencia en Europa y en la Unión Europea. "¿Cómo no voy a creer si Europa se conformó peregrinando a Santiago de Compostela?", soy militante de la libertad, de la paz y de la prosperidad, que son las señas de identidad de la UE", dijo.

"Casado no habría traspasado esa línea"

El ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha cargado este sábado de nuevo contra el pacto de Gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León, recriminando al futuro líder nacional de los populares, Alberto Nuñez Feijóo, que haya "traspasado líneas que no había traspasado" el todavía presidente del partido, Pablo Casado, al "abrir la puerta de un gobierno autonómico a la ultraderecha".