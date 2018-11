El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes la "centralidad y moderación" del Partido Popular ante los comicios andaluces y las próximas citas electorales de 2019, al tiempo que ha denunciado que el PSOE tenga "patente de corso" ante los casos de corrupción, algo que, según ha dicho, no ocurre con el PP.

Así se ha pronunciado en la presentación del desayuno informativo con el candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, organizado por el Club Siglo XXI, al que ha acudido el presidente del PP, Pablo Casado, el presidente de la fundación Concordia y Libertad, Adolfo Súarez Illana, y varios dirigentes nacionales de la formación.

Tras asegurar que Casado es el "único candidato" en Andalucía que "representa las reformas y el cambio en Andalucía", ha recordado que Moreno y él llegaron a la política por "caminos diferentes", pero "compartiendo la convicción de que la política es una actividad noble que nace de la vida en comunidad".

"En esta casa común del reformismo, la centralidad, la moderación y la tolerancia, hemos encontrado gente entregada, valores democráticos incuestionables y una idea de lo español ambiciosa y amplia", ha enfatizado, para añadir: "No podemos permitir que nos arrebaten la memoria, ni aquellos que encontraron en las siglas una cortada para fines personales ni los que pretenden desterrar las ideas nobles que el PP representa".

"LOS CORRUPTOS NO TIENEN BANDERA". En este sentido, ha recalcado que no deben olvidar que "los corruptos y deshonestos, al igual que los piratas, no tienen bandera o, si se quiere, navegan bajo la misma bandera negra". Y siguiendo este símil, ha recalcado que "hay partidos que otorgan una patente de corso y otros que se esfuerzan en combatir la piratería".

"El caso del PSOE en Andalucía y el ejemplo del PP son suficientemente ilustrativos", ha manifestado Feijóo, en línea con la doble vara de medir que viene denunciando la cúpula del partido estos meses, sobre todo en la última semana tras las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que han llevado a la salida de María Dolores de Cospedal mientras que la ministra Dolores Delgado sigue sentada en el Consejo de Ministros, según denuncian.