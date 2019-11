Feijóo: "El PSOE puede dar marcha atrás o apartar a Sánchez. El PP le facilitaría gobernar"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sugerido este martes que el PSOE podría "apartar" a Pedro Sánchez o dar marcha atrás en su preacuerdo para gobernar con Podemos, dando a entender una vez más que así podría contar con el PP, que le facilitaría gobernar, ya que le ofrecería "pactos de Estado" y acuerdos "constitucionalistas". El también líder del PP gallego ha asegurado, asimismo, este martes que ningún presidente de comunidad autónoma puede "callarse" ante las negociaciones del PSOE y ERC para la investidura, señalando que "se aprovecha una investidura para realizar un cambio de modelo" en España.

"En este momento ningún presidente de comunidad autónoma puede estar callado, se decide el futuro de todos. Se aprovechan unos apoyos de investidura para un cambio de modelo. Se rompen 40 años de Constitución y Pedro Sánchez abre un nuevo periodo constituyente", ha afirmado el dirigente de la Xunta en una entrevista en Telecinco.

No hay antecedentes en ningún país de la UE en el que se esté discutiendo su integridad

A su juicio, este pacto atañe a todos y cambia el status quo de las comunidades. Y es que, a su modo de ver, si se culmina el acuerdo con ERC, Sánchez dependerá de fuerzas como JxCat y Bildu, además de Esquerra para sacar adelante las votaciones, lo que considera un nuevo periodo en la política española. Ante esto, Feijóo recalca que los líderes autonómicos se tienen que plantar y ha asegurado que ya ha conversado sobre esto con dirigentes socialistas, aunque ha evitado concretar con quien. Eso sí, ha subrayado que el "currículum y discurso" de algunos de estos presidentes es "incompatible" con lo que hace Sánchez.

APARTAR A SÁNCHEZ. Feijóo ve insólito este escenario y señala que sería impensable en tiempos de "Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy". Y ha sugerido que cabe la posibilidad de que, para frenar el pacto, los socialistas aparten a Sánchez, como recuerda que ya hicieron en 2016, o que "desande" el camino andado con Podemos y ERC. "No hay antecedentes en ningún país de la UE en el que se esté discutiendo su integridad. Esto no cabe en la cabeza de ningún canciller de Alemania o presidente de Francia", ha señalado.

Afirma que en el PP hay "unanimidad" al respecto de ofrecer pactos constitucionalistas al PSOE. "Si nos llama, vamos a estar a su disposición"

INSISTE EN QUE EL PSOE DÉ MARCHA ATRÁS. En este sentido, ha reclamado al PSOE que dé marcha atrás en su preacuerdo con Podemos que requiere la participación de fuerzas e independentistas y ha recordado que el PP estará para "pactos de Estado" y "acuerdos constitucionalistas". Feijóo ha reiterado que en el PP hay "unanimidad" al respecto de ofrecer pactos constitucionalistas al PSOE. "Si nos llama, vamos a estar a su disposición", ha zanjado.

¿REPETIRÁ COMO CANDIDATO?. En cuanto a si repetirá "o no" como candidato a la Xunta, ha optado por mantener la incógnita y se ha remitido al primer trimestre del año que viene. Frente a "los egos" de la política española, ha puesto en valor la "estabilidad" en la comunidad, donde ahora mismo están en tramitación los presupuestos para el próximo ejercicio. También ha asegurado, preguntado acerca de si se arrepiente de no haber intentado dar el salto a la política estatal, que, a su modo de ver, "no cabe el arrepentimiento" en política.

"El arrepentimiento es un concepto cristiano que muchas veces se debe usar para la vida personal y familiar. Para la vida política no cabe el arrepentimiento. Yo hice lo que creía que tenía que hacer. No puedo llevar un barco en alta mar, que es la presidencia de la Xunta, en diez días a puerto. Se rompe el barco y no me entendería nadie de la tripulación y mi pueblo no aceptaría que pegara un giro de esta naturaleza", ha defendido.