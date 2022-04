Alberto Núñez Feijóo ya es el presidente del PP tras ser elegido con un apoyo del 98,35% con 2619 votos a favor, siete nulos y 44 en blanco.

Tras ser proclamado presidente del PP, Feijóo ha abrazado al ya exlíder Pablo Casado y desde el escenario ha dado las gracias a la dirección saliente y a su, ha dicho, "amigo".

Alberto Núñez Feijóo proclamado presidente del Partido Popular con el 98,35% de los votos.



¡Enhorabuena, presidente! #LoHaremosBien

El todavía presidente de la Xunta les ha dicho a los suyos que sin ellos no podrá seguir adelante y ha asegurado que, como le diría su padre, le queda un día menos para ser presidente del Gobierno de España.

El de Os Peares ha reivindicado a su formación como el "partido de todos" para la "España de todos", la "España común" que no se enfrenta ni quiere polémicas estériles, en oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y a Vox, y ha defendido que son los únicos que saben gobernar.



En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, ante el XX Congreso Nacional, Feijóo ha pronunciado su primer discurso como líder, en el que ha sostenido que el PP sale "a ganar" y "no a esperar a que los partidos del Gobierno pierdan".



"No se trata de esperar por el turno para gobernar, que seguro que va a llegar: no vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia de su propia ineficacia, no hay que resignarse", ha recalcado Feijóo.



Hasta entonces, el PP hará oposición pensando en lo que a España le vaya "mejor" y firmará pactos porque sus adversarios son sus rivales políticos, no España, ha argumentado Feijóo, lo que no ha sido incompatible con una intervención repleta de críticas al Ejecutivo y en la que también ha marcado distancias con Vox, sin mencionarlo.



Feijóo quiere dejar atrás una España dividida y se ha preguntado por qué hay que enfrentarse por la igualdad, por la violencia, por el rechazo del terrorismo o por la paz. Propone en cambio dejar atrás "polémicas forzadas" y enfrentarse a los "problemas reales".



"El PP es hoy el mejor y único instrumento para que España logre el cambio que necesita, un cambio profundo, como todos, profundo y tranquilo, del que no está excluido nadie, ningún español. A España se la puede amar de muchas maneras, pero hay que dejar fuera el conformismo, el rencor, la revancha y la división", ha exclamado Feijóo, que pide guardar las "soflamas" y empezar "de una vez a trabajar como adultos en la política española".

Feijóo se abraza con Rajoy. JULIO MUÑOZ

Feijóo ve "hambre de cambio" y cree que España está esperando al PP porque siempre le espera "en los momentos difíciles" y porque merece "más" que un "Gobierno desbordado por la realidad", "dividido" y "triunfalista" y por eso el PP ofrece "fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo claro".



El líder del PP ha pedido respetar la Constitución, la unidad y la soberanía de España, porque la integridad del país "no se negocia con nadie" y está por encima del PP, y ha ofrecido su apoyo al Gobierno para "cesar a los ministros que hacen oposición" y "no depender de nada ni nadie de los que quieren fracturar España".



También ha cargado contra Sánchez por su giro unilateral respecto al Sahara y ha argumentado que la política exterior "no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles", al tiempo que ha ofrecido una alternativa que sí baje los impuestos y que defienda al tiempo los servicios públicos.

Moreno, Casado, Feijóo y Cuca Gamarra. JULIO MUÑOZ

Sánchez felicita a Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y ha recordado la "prioridad" de trabajar con "unidad y responsabilidad" en estos tiempos "complejos".

Enhorabuena a @FeijooGalicia por su elección como presidente del Partido Popular.



En estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad de todos y todas.

"Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo por su elección como presidente del Partido Popular", ha escrito el líder del Ejecutivo en un mensaje en la red social Twitter en el que también ha recordado que "en estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad de todos y todas".

Feijóo, recibido con la 'Rianxeira'

La Rianxeira sonó a la llegada de Feijóo a la segunda jornada del congreso y también cuando, tras ser anunciados los resultados, subió al escenario para pronuciar su primer discurso como presidente del PP.

Sustitutos para Casado y Montesinos

Percival Manglano, que ha ocupado diversos cargos institucionales en Madrid, sustituirá a Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, mientras que Ángel González, que ha sido diputado en legislaturas anteriores, ocupará el que dejará vacante Pablo Montesinos por la circunscripción de Málaga.



Manglano, número 12 de la candidatura del PP por Madrid en las elecciones del 10 de noviembre de 2019, ejerció como consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y, posteriormente, fue concejal del Ayuntamiento de la capital entre 2015 y 2019. Mientras, Ángel González fue diputado en la Cámara Baja durante cuatro legislaturas consecutivas (de la IX a la XII).

El saludo entre Ayuso y Casado

Un congreso 'á feira' bajo el sol de Sevilla

A los populares gallegos no hay inflación que los frene. Del medio millar de integrantes de la delegación, entre cargos, compromisarios e invitados, buena parte llegaron a Sevilla quemando gasóleo y rueda, bien en autobuses, coches particulares e incluso furgonetas de alquiler, sin miedo a los kilómetros ni a los surtidores. Eso sí, casi todos un día antes de la cita, el jueves, por eso de ir tanteando el terreno.

Feijóo vota y elogia a Casado

La segunda y última jornada del XX Congreso Nacional Extraordinario del PP que se celebra en Sevilla y en el que se ratificará al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como líder del partido, ha arrancado con las primeras intervenciones. El protagonista ya ha llegado y ha ejercido su voto.

Previamente, en medio de una nube de periodistas, a su llegada al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, ha sido preguntado acerca de qué le parecía el discurso de despedida que pronunció en la pasada jornada el presidente saliente, Pablo Casado, que ha aplaudido, al igual que otros dirigentes populares.



Feijóo ha asegurado que el discurso de Casado le pareció "bueno" y ha agradecido a los informadores su presencia en Sevilla, antes de apelar a seguir las intervenciones. "Tenemos que seguir trabajando", ha trasladado.

Las urnas abrieron a primera hora de la mañana, a las 9.00 horas, y más de 3.000 compromisarios están llamados a participar.

Segunda jornada del congreso del PP

El PP celebra este sábado la segunda jornada de su Congreso Nacional en el que Alberto Núñez Feijóo será proclamado presidente.

Desde las 10.00 horas está previsto que intervengan Cuca Gamarra, futura secretaria de organización, Javier Maroto, portavoz en el Senado, y Dolors Montserrat, portavoz en el Parlamento Europeo. También lo hara Juanma Moreno, presidente de Andalucía. A las 12.00 se leerán los resultados de las votaciones y acto seguido intervendrá Feijóo ya proclamado como presidente

El núcleo duro de Feijóo le pone acento gallego a la nueva etapa del PP

En los pasillos y despachos de Génova 13 se volverá a escuchar acento gallego. El de la decena de nombres del PPdeG que Alberto Núñez Feijóo incorporará a los distintos órganos que conforman la nueva dirección del Partido Popular.

Algunos repiten y otros debutan, pero todos conforman en mayor o menor medida su núcleo de confianza tanto en el partido como en la Xunta. Y a ellos le sumará el gallego en los próximos días, casi con toda seguridad, al grueso de la guardia pretoriana que lo acompaña desde hace años en la trastienda, como asesores y personal de gabinete.