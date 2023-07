La primera campaña de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Moncloa arrancó hace 15 días en Os Peares, donde nació, y terminó este viernes en A Coruña, donde vive, dos puntos neurálgicos del que sin duda es su gran talismán político: Galicia. Y al poder de la tierra que lo fogueó y lo consagró como político se aferra una vez más para hacer historia mañana con un triunfo electoral que lo convierta en presidente. "Un presidente de fiar", garantizó. Si lo consigue, su idea es construir entre "todos" una España donde la "moderación" releve a la tensión, la "unidad" a la división, el "interés general" al personal y el "nosotros" al yo que, a su juicio, encarnó 5 años Pedro Sánchez.

Con esa hoja de ruta se plantó Feijóo el viernes en la explanada del Palexco de A Coruña, arropado por miles de gallegos –6.000 según la organización– que no cesaron de corear "¡presidente, presidente!". Él recogió el testigo, pero les puso deberes: ir a votar. "Me comprometo a hacer todo eso, pero necesito el voto y la confianza de la gente, no es posible hacerlo solo", dijo. "Solo se puede hacer con el voto de la inmensa mayoría".

Si lo consigue, el político del PP tiene clara su hoja de ruta. "Os propongo dejar atrás la tensión de estos cinco años del sanchismo, os propongo romper los bloques y los bloqueos en los que ha vivido España, os propongo volver a empezar juntos. Y por eso quiero ser el presidente del Gobierno", proclamó tras sonar varias veces The final Countdown [La cuenta atrás] de Europe y el ya clásico People have the power [La gente tiene el poder] de Patti Smith.

Confesó que acudió a Galicia cuatro veces en campaña para "exhibir una gestión responsable" y "poner por testigo a Galicia" de que la han hecho. "Venir aquí y decir que queremos unir a los españoles es porque nos hemos dedicado durante una década larga en unir a los gallegos. Y es venir aquí y decir que quiero ser un presidente de fiar porque he intentado con todas mis fuerzas ser un presidente de fiar desde el primer día que juré el cargo como presidente de la Xunta hasta el último día que tuve que abandonarlo".

"Me conocéis mejor que en ningún otro lugar de España con mis defectos, con mis errores. Sabéis también lo que se puede esperar de mí", precisó. Y entre lo que se puede esperar de él estaba, como no, su frase talismán: "Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez, Galicia". A la que añadió: "¡Y España, ahora España!".

Una España que "puede recuperar la confianza en sí misma, puede recuperar la confianza en su Gobierno y su presidente".

También tiró de tópicos, como la necesidad de sumar más que el conjunto de los perdedores. Por eso pidió el voto masivo: "Os pido que el domingo vayamos a votar masivamente por un nuevo tiempo, porque España tiene derecho a un nuevo tiempo. Y es que España, cada vez que ha tenido dificultades, ha votado de una forma clara y determinante", aludiendo a la victoria de Suárez "para salir de la dictadura", de Felipe en 1982, de Aznar en 1996 y de Rajoy en 2011. Y ahora "toca otra vez el cambio" para tener "un Gobierno mejor" y "una política mejor".

Tampoco faltaron los palos a Sánchez: con sus socios, con los peajes, con los impuestos, con los precios, con Marruecos... "No se puede engañar tanto". Y no menos extenso fue el capítulo de agradecimientos, desde su compañera Eva Cárdenas y su madre, a Romay Beccaría, a todo su partido y su equipo de "gallegos" desplazado con él a Madrid.

Ahora, se despidió Núñez Feijóo, toca "ganar la Champions". "Ha llegado el momento de la verdad. La próxima vez que nos veamos, si todos vamos a votar, vendré a daros un abrazo como presidente de España".

Rueda: "España te agradecerá que lleves el sentidiño"

Alfonso Rueda precedió a Feijóo en el atril, desde el que le garantizó el apoyo masivo "de la Galicia que te quiere". Le pidió "trasladar política gallega" al país, porque "España estará agradecida de que el sentidiño de Feijóo llegue a partir del domingo". Y le garantizó que serán "exigentes" con él en la Moncloa. "Sabes de sobra las necesidades que tiene Galicia y España", aseguró.

Miguel Tellado

El acto lo abrió Miguel Tellado, mano derecha de Feijóo y candidato por A Coruña, que contrapuso al líder del PP con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "A él, cuanto más le conocen, más le votan". Pasó cuatro veces en Galicia y se repetirá en España. "Tendrá el apoyo indiscutible del pueblo gallego", garantizó.

Previa en Málaga

"Llegamos mi lumbago y yo perfectamente sincronizados a Galicia desde Andalucía. Y esa es la primera lección que aprendí y que aplicaré: me partiré el lomo por España", dijo Feijóo arrancando las risas del público. Se refería a sus problemas musculares y a su mitin previo en Andalucía junto a Juanma Moreno, cuyo triunfo electoral hace un año puso como modelo. "Hay que ir a votar masivamente para conseguir un Gobierno sin ataduras".