El l√≠der del PP, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez, el apoyo de su formaci√≥n para completar el mandato de esta legislatura si es capaz de romper con Unidas Podemos, cesando a los ministros de esta formaci√≥n, y sus socios parlamentarios, como ERC o Bildu.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno del Senado tras la comparecencia del Jefe del Ejecutivo para analizar la situación energética, donde le ha recriminado el actuar hasta ahora con improvisación y atendiendo solo a las dudas "demoscópicas" ante los próximos comicios.

"Nadie en Espa√Īa cree que es m√°s constructivo Bildu que el PP. Nadie en Espa√Īa cree que es m√°s f√°cil una mesa de di√°logo con ERC que con el PP. Nadie en Espa√Īa cree que vaya a proponerle m√°s ocurrencias el PP que Podemos", ha lanzado el l√≠der del PP a S√°nchez.

De esta forma, Feij√≥o ha alertado que Espa√Īa no merece un gobierno "vol√°til", "sobredimensionado" y "sometido", por lo que le ha exhortado a "romper con sus aliados", cesar a los ministros que "no ha nombrado" (en referencia a las carteras de Unidas Podemos) y a aquellos titulares que "no est√°n a la altura del momento cr√≠tico de Espa√Īa".

"Busque apoyo en el partido que encarna la alternativa", ha demandado Feij√≥o al presidente para recalcar que su oferta no trae confusi√≥n, dado que "nunca" el PP ser√° su "aliado permanente", pero siempre lo ser√° de Espa√Īa.

Es m√°s, el l√≠der de la oposici√≥n ha proclamado que Espa√Īa es el objetivo y ha confrontado con S√°nchez al decir que la "principal diferencia" entre ambos es que el presidente "nunca estar√° dispuesto a desgastarse en el tiempo que le queda en el Gobierno", mientras que √©l s√≠ est√° dispuesto a hacerlo "en el lugar en el que le pongan los ciudadanos".

Durante su intervención, Feijóo ha cargado duramente contra la gestión de Sánchez y su Gobierno, que se dedican a insultar cuando defiende su programa tildándole de "ignorante", "catastrofista" o de "trumpista", pero luego adopta medidas que el PP propone como bajar el Iva a la luz o el anuncio de aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de industrias de gran consumo, para que de manera temporal queden cubiertas por el mecanismo ibérico.

"Hoy le toca los insultos a los medios de comunicación", ha proclamado después de la primera intervención del presidente, para contrastar la "agresividad" que le profesa con la "docilidad" que muestra, a su juicio, ante sus aliados. "Hoy sabemos que con Podemos se puede dormir tranquilamente, pero me pregunto: *con Bildu también?", ha ahondado Feijóo.

También se ha cuestionado si "no hay nadie con autoridad para mandar parar los líos" del Ejecutivo de coalición, caracterizado por los volantazos de gestión por la improvisación, falta de recursos o las "encuestas".

"Comit√© de campa√Īa" en lugar de "gabinete de crisis"

Es m√°s, le ha criticado que en lugar de crear un gabinete de crisis por la crisis energ√©tica, ha optado por poner a funcionar el "comit√© de campa√Īa de Ferraz" en el Ejecutivo, lo cual es "revelador" de la situaci√≥n del presidente aunque Espa√Īa no puede estar a expensas de sus "dudas demosc√≥picas".

Además, el líder del PP ha lanzado a Sánchez que hace "cosas raras" y ahora dice que quiere "abrir la Moncloa". En este punto, ha retado a Sánchez a que se atreva a "hablar con los ciudadanos sin un casting previo", como a su juicio hizo ayer en un acto con motivo de la apertura del curso político con medio centenar de ciudadanos y que el PP previamente tildó de "teatrillo" al haber entre los asistentes simpatizantes del PSOE.

Por otro lado, ha demandado a Sánchez que deje de gobernar con "prejuicios" ideológicos en materia energética y atienda la oferta que le brinda para crear un nuevo modelo energético, en lugar de asumir los retos actuales de forma "atropellada".

Sin embargo, se ha mostrado esc√©ptico de que acepte su propuesta de acuerdo, dado que ha rechazado todas las propuestas de pactos anteriores, y ha espetado ante S√°nchez que el "no es no" es el "√ļnico principio inmutable" en su trayectoria pol√≠tica al frente del PSOE.



S√°nchez acusa al PP de jugar con el miedo y advierte a las el√©ctricas que Espa√Īa no es suya

El presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez, ha acusado al PP de jugar con el miedo de la poblaci√≥n y ofrecer una visi√≥n catastrofista de la situaci√≥n econ√≥mica al tiempo que ha advertido a las grandes empresas, en concreto a las el√©ctricas y la banca, de que Espa√Īa no es suya y que prevalece la voluntad popular.

En el debate que se lleva a cabo este martes en el Senado sobre la crisis energ√©tica y la situaci√≥n econ√≥mica del pa√≠s, S√°nchez ha se√Īalado que un dirigente pol√≠tico no puede actuar como un "cham√°n o un curandero", en referencia velada al presidente del PP, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o y debe contrastar lo que percibe con datos de expertos y con lo que muestra la ciencia para ofrecer "una visi√≥n equilibrada" de la situaci√≥n. "Lo que nunca jam√°s puede hacer un l√≠der pol√≠tico es jugar con el miedo de la poblaci√≥n", ha a√Īadido.

En esa l√≠nea, S√°nchez ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a pesar de la actual situaci√≥n de "incertidumbre" y ha pedido confianza en la econom√≠a espa√Īola. As√≠, aunque ha asegurado que habr√° "medidas adicionales" de ahorro energ√©tico, no ser√°n "dram√°ticas" dado que "no habr√° racionamientos ni escenas apocal√≠pticas" como las que, en su opini√≥n, describe la derecha.

Adem√°s, S√°nchez ha lanzado un mensaje a las empresas el√©ctricas y ha asegurado que no permitir√° que "se lucren" con la actual crisis de energ√≠a: "Por mucho control que tengan de los medios de comunicaci√≥n", ha lanzado, "por muy estrecho que sea su parentesco con tal o cual dirigente o muy ilustres sus apellidos", ha a√Īadido.

En este sentido ha seguido cargando contra las empresas al se√Īalar que puede que a fuerza de ver convertido durante a√Īos "su capricho en ley hayan llegado a pensar que Espa√Īa es suya" aunque seg√ļn ha indicado van a comprobar que prevalece la voluntad popular que se expresa a trav√©s del voto en el Congreso y Senado "y no en unos cuantos cen√°culos madrile√Īos".



Sánchez anuncia que las plantas de cogeneración estarán cubiertas por el tope al gas

Sánchez ha anunciado este martes que las instalaciones de cogeneración quedarán cubiertas de manera temporal por el mecanismo ibérico que limita el precio del gas empleado para la generación eléctrica.

Durante su comparecencia en el Senado, S√°nchez ha explicado que se trata de una medida "excepcional para tiempos excepcionales" solicitada por la propia industria, de la que se van a beneficiar sectores que representan el 20 % del PIB industrial.

En su intervenci√≥n en la C√°mara Alta, enmarcada en el debate monogr√°fico sobre la crisis energ√©tica y el contexto econ√≥mico, S√°nchez ha asegurado que el escenario para este invierno es incierto. "No sabemos qu√© va a pasar. No lo sabe el Gobierno de Espa√Īa, ni el de Alemania (...) no podemos despejar esa inc√≥gnita", ha aseverado.

"No podemos leer la mente de un personaje (en referencia al presidente ruso, Vlad√≠mir Putin) que despu√©s de una pandemia ha empujado a la humanidad a la mayor crisis de estos √ļltimos a√Īos. Es probable que Putin tampoco sepa cu√°les son los siguientes pasos que va a dar, por lo que en Europa nos estamos preparando para lo peor, que es un corte total del gas", ha agregado.

Ante ello, el l√≠der del Ejecutivo ha se√Īalado que Espa√Īa ha apostado por la diversificaci√≥n de sus proveedores de gas, el impulso de las energ√≠as renovables y por aplicar medidas para reducir el consumo energ√©tico.

Además, ha hecho hincapié en que desde el Gobierno se aboga por la "solidaridad" con el resto de los "hermanos europeos".

En esa l√≠nea, ha destacado que en la primera quincena de agosto Espa√Īa ha exportado al resto de la UE unos 2.400 gigavatios hora (GWh) de gas en forma de electricidad, equivalente, seg√ļn sus c√°lculos, al consumo de una comunidad aut√≥noma como Cantabria durante seis meses.

As√≠, ha se√Īalado que esa apuesta por la solidaridad con el resto de socios europeos es un planteamiento "estrat√©gico", dado que el futuro de sus econom√≠as puede afectar tambi√©n a la de Espa√Īa.

Feijóo propone "premiar" con descuentos directos en los recibos a familias y pymes que ahorren energía

El presidente del Partido Popular, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, ha planteado al Gobierno que, en lugar de sancionar, premie con descuentos directos en el recibo a los consumidores, las familias y pymes que ahorren energ√≠a.

"Premie con descuentos directos los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran un 3, un 5 o un 20% la energía. No les incremente el recibo, bájeselo", ha instado Feijóo al Ejecutivo.

Además, el líder del Partido Popular ha enumerado otras de las propuestas incluidas en su plan energético, como dar ayudas para que no cierren las industrias, realizar una apuesta masiva por las renovables soslayando la burocracia o aprovechar todas las fuentes de energía, incluyendo las nucleares.

Durante su intervención, Feijóo ha dado la bienvenida al anuncio realizado por el presidente del Gobierno ante la Cámara Alta de que las grandes industrias de cogeneración estarán temporalmente cubiertas por el tope al gas.

"Si para algo ha valido la comparecencia, es para que usted vuelva a rectificar e incluya a la industria que utiliza la cogeneración en la rebaja del gas", ha saludado el presidente del PP.

De hecho, fuentes del PP han criticado que el "gran anuncio" de este martes de Pedro S√°nchez sobre las industrias de cogeneraci√≥n es una medida que propuso la formaci√≥n este fin de semana y lo reiter√≥ ayer mismo el presidente del PP, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o. "Encantados de ayudar al Gobierno. Les pedimos que sigan copiando los planes econ√≥micos del PP deflactando el IRPF a las rentas medias y bajas para afrontar los efectos de la inflaci√≥n", han enfatizado.

Feij√≥o ha pedido a S√°nchez un nuevo modelo energ√©tico para Espa√Īa sin apriorismos ideol√≥gicos que sea adoptado de manera acompasada, y le ha anunciado que en ese caso gozar√≠a del respaldo de su grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado.