El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que el PP "no se callará" hasta que pueda volver a "hablar en unas elecciones", todo ello después del acuerdo del PSOE con Junts que incluye la amnistía.

"No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado", ha subrayado Feijóo en la manifestación del PP en Madrid contra la amnistía y la investidura de Sánchez, la central de las convocadas por la formación en las plazas de las 52 capitales de provincia.

Feijóo ha cuestionado por qué hay "miedo" de ir otra vez a las urnas. "Los españoles tenemos derecho", ha defendido, para incidir en que lo que se votará en el Congreso de los Diputados esta semana, en referencia a la investidura de Sánchez, "será lo contrario de lo votado en las urnas por primera vez en la historia de España".

En este contexto, ha llamado a seguir las manifestaciones de manera pacífica contra la amnistía y los pactos del PSOE, y ha afeado que se pretenda "hacer pasar" a los que protestan "como una minoría violenta que se dedica a destrozar y a reventar las manifestaciones".



"Decimos no. Nosotros estamos con el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España. Nosotros estamos defendiendo a la Policía, a la Guardia Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que el PSOE es el que "no cumple la ley". "Son ellos los que utilizan a la Guardia Civil y la Policía, son ellos los que van a probar la amnistía", ha lamentado, para subraya que España es "un país de valientes, pero valientes con respeto, serenidad y firmeza".

España "no puede ser objeto de compraventa"

En relación con los pactos del PSOE, Feijóo también ha alertado de que España "no puede ser objeto de una compraventa". "Los españoles no admitimos que la presidencia del Gobierno sea una compraventa. Los españoles queremos democracia, queremos igualdad, queremos justicia y queremos dignidad", ha apostillado.



"España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de los españoles", ha censurado también, para lamentar que Europa sufra el "infortunio" de que su presidente de turno, Sánchez, "sea el que quiere romper la convivencia de un país europeo".

Sobre el secretario general del PSOE, también ha afeado su "codicia". "Es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí, es la codicia de un ciudadano que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo", ha advertido. Para Feijóo, el "único propósito" de Sánchez es "subestimar la inteligencia de los españoles".

Asimismo, le ha acusado de utilizar España "para hacer su teatrillo político y conseguir volver a ser presidente después de perder". De este modo, ha pedido a España no dejarse "engañar": "Sánchez no concita ningún acuerdo, ni plural, ni diverso, ni progresista".

"Por todo esto decimos no a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad, sí a una España de ciudadanos libres e iguales y con futuro", ha clamado en un discurso que ha sido interrumpido por el público varias por gritos como "España no está en venta" o "Sánchez, hijo de puta".

En este contexto, Feijóo ha avisado a Sánchez que ha conseguido "unir a millones de españoles diferentes, de ideología diferente y de voto diferente, desde el PSOE hasta Vox". "Eso es lo único que ha conseguido, unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en los últimos 45 años. No estamos dispuestos a ello", ha sentenciado. "Ganaremos esta batalla, la de la razón, la igualdad, la ley y el Estado de Derecho", ha finalizado Feijóo.