El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes cambios dentro del Partido Popular y abrir una nueva etapa que permita "desbloquear la actual situación de colapso" que atraviesa.

En un acto celebrado en Pontevedra, Núñez Feijóo entiende que el PP debe dar voz a la gente para decidir el futuro del partido y poder mandar a la ciudadanía un mensaje de "tranquilidad, seriedad y optimismo".

"Todos somos responsables de esta situación. Tenemos que estar a la altura y tomar decisiones, yo entre ellos", ha señalado el dirigente gallego, que no ha querido verbalizar si él mismo daría el paso para eventualmente suceder a Pablo Casado como presidente nacional del partido.

La llegada de Alberto Núñez Feijóo al Hotel Galicia Palace de Pontevedra levantó una gran expectación mediática. GONZALO GARCÍA

Feijóo, que una vez más ha esquivado esa cuestión, se ha limitado a apuntar que "tomará decisiones" en función de lo que el partido "pida a cada uno de sus dirigentes que haga", para lo cual ha pedido "tiempo al tiempo" y dejar que los que piden cambios en la dirección nacional hagan sus propuestas.

Entiende, no en vano, que "no se pueden pedir cambios en las personas y no proponer alternativas" y que, posteriormente, deben ser los militantes y los que tengan derecho a voto los que decidan en un posible congreso extraordinario del partido.

El presidente gallego, que ha confirmado que acudirá este miércoles a la reunión convocada por la dirección nacional del PP con los presidentes autonómicos, ha reiterado que "es nuestra obligación" encontrar el mecanismo para dar paso a una etapa "de ilusión" en el PP.

"Lo que está claro es que así no podemos seguir", ha sentenciado Núñez Feijóo, que ha calificado de "inédita" la situación que atraviesa la formación popular y que, a su juicio, es responsabilidad de los dirigentes "y no de las bases" o debido a un fracaso electoral.

Feijóo ha destacado que cree que "tienen razón" los dirigentes que solicitan la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general y la convocatoria de un congreso extraordinario, aunque ha apelado esperar a la reunión del miércoles "y ver qué dice el presidente nacional".

En todo caso, ha insistido en que para abrir nuevos horizontes dentro del PP, el partido necesita incorporar a gente que pueda garantizar una nueva etapa "con responsabilidad, con sosiego y con determinación".

Con respecto a la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de dimitir como portavoz nacional del PP, Núñez Feijóo ha asegurado que no ha sido una "sorpresa" porque ya había expresado su intención de centrarse en la Alcaldía de cara a las próximas elecciones.

RUEGOS DESDE EL PP. La guerra abierta desatada en el PP ha dejado a Pablo Casado en una situación muy comprometida. En los últimos días han ido aumentando de forma progresiva las voces críticas contra el todavía líder popular y, a su vez, aquellas que suplican que Feijóo dé un paso al frente para poner fin al conflicto destado por el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Uno de los miembros del partido que más vehementemente ha pedido ayuda al titular de la Xunta de Galica ha sido la presidenta del PP de de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien considera a Feijóo el "líder natural" de la formación. "Nos tiene a todos detrás", sentenció este martes.

En una entrevista ofrecida a la Cadena Ser, Sáenz de Buruaga ha defendido que Pablo Casado "tiene que saber que ha llegado el momento de pasar página", aunque reconoce que es "muy doloroso".

La presidenta del PP cántabro cree que, "sin ningunda duda", debe ser Alberto Núñez Feijóo el que lidere la nueva etapa, porque es "un referente moral y político desde hace mucho tiempo, que está en el momento y en una plena madurez" y ha añadido que comparte "su forma de entender el partido".

"Sabe (Núñez Feijóo) que el PP y España le necesitan", ha subrayado la presidenta del PP de Cantabria, aunque recuerda que tiene que ser él el que tome esa decisión.

En una línea similar se pronunció la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien ha señalando este martes que es "imprescindible" que Feijóo tome las riendas del Partido Popular de forma inmediata "si está dispuesto".

"Núñez Feijóo, en este momento, es muy valioso, pero no sé si él querrá quedarse en Galicia. Lo que sé es que los afiliados tenemos que decidir", ha asegurado la exdirigenta del PP en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha vuelto a pedir la dimisión de Pablo Casado y del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, también apuesta por Feijóo como candidato a tomar el relevo en el partido a través de un Congreso que se celebraría dentro de un mes, una postura que le trasladará a Casado este miércoles en la reunión convocada por el todavía presidente del PP con los barones territoriales.

El jefe del Ejecutivo andaluz, amigo personal de Feijóo, siempre ha situado al presidente gallego como un referente político y considera que es la vía que necesita el PP para salir de su crisis.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, sostuvo en la mañana de este martes que Alberto Núñez Feijóo es "la mejor" opción para liderar el PP, además de criticar que desde la actual Dirección Nacional se busque "ganar tiempo" cuando "el juicio de los militantes" está dictado.

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo también apuesta por el presidente de la Xunta para pilotar la etapa de "transición" que, a su juicio, debe abrir el PP hasta la celebración del congreso del partido, una cita a la que, pese a haberse autodescartado, espera que concurra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha señalado en declaraciones en la Cámara Baja, donde ha cargado contra el todavía líder del PP, Pablo Casado, y sus fieles por "atrincherarse" en Génova en un ejercicio, desde su punto de vista, "estéril, autodestructivo y patético".

PREOCUPACIÓN EN EL PPDEG. En el seno del PPdeG se ve esta situación con prudencia pero también con preocupación.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha reconocido este martes esta preocupación, aunque no quiso pronunciarse, a preguntas de los periodistas, sobre la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo asuma el liderazgo a nivel nacional. "A nivel personal, como militante del Partido Popular, estoy preocupado por la situación que estamos viviendo", dijo al ser preguntado tras participar en un acto en Lugo. "Lo que queremos todos los militantes es que esta situación se arregle lo antes posible", reconoció.

"Más allá de eso, no puedo ni quiero opinar nada sobre lo que el presidente Feijóo, con el mejor criterio que tiene siempre, tenga decidido o vaya a hacer", aclaró García Comesaña.

Al ser preguntado de nuevo por esa cuestión, se limitó a decir: "No toca".

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta, Ángeles Vázquez, ha pedido este martes dejar "las bromas" y "enfrentamientos" dentro del Partido Popular y dar una solución a esta situación.

Preguntada sobre si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aspira a liderar el PP nacional, la también vicesecretaria de Agenda Verde del PPdeG ha reconocido que los afiliados de base están "en un momento complicado" y ha reclamado zanjar este asunto "cuanto antes".

Respecto a quién relevaría a Núñez Feijóo al frente de la Xunta, la conselleira ha dicho que "eso no toca ahora mismo". "Desconozco totalmente lo que va a suceder en los próximos días, pero lo único que pido como afiliada es que se solucione ya", ha insistido.

También ha querido remarcar que el partido en Galicia "está muy fuerte", pues hay una base "fantástica", con alcaldes, militantes y grandes portavoces.

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, también respondió a las preguntas sobre el futuro del presidente de la Xunta, limitándose a decir que "Feijóo tiene un magnífico equipo".

"Estos días estuve centrada en el dolor, en el acompañamiento a las familias; estoy centrada en el tema en el que tengo que estar centrada, en el respeto a las familias que no encontraron todavía los cadáveres de sus familiares", sentenció sobre el naufragio del Villa de Pitanxo.

Tampoco la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha querido pronunciarse sobre los nombres que suenan para sustituir al presidente Feijóo en caso de que decida dar el salto a Madrid. "No estamos en esa situación ahora mismo".

Los dirigentes del PP coinciden en que Casado debe marcharse

Casi todos los presidentes autonómicos y regionales del PP coinciden en que Pablo Casado debe marcharse y se debe convocar cuanto antes un concreto extraordinario para poder dar solución a esta profunda crisis interna que atraviesa el partido. Así se lo solicitarán en la reunión que se ha convocado este miércoles en Génova a las 20.00 horas, según han informado a Europa Press fuentes próximas a los barones territoriales.



Los presidentes del PP están manteniendo en las últimas horas un cruce frenético de llamadas y mensajes para coordinarse ante ese encuentro presencial que ha convocado Casado este 23 de febrero en la sede nacional del partido.



La mayoría coincide en que el líder del PP debería dar este mismo martes un paso atrás y convocar un congreso extraordinario cuanto antes para que el partido pueda salir de este "atolladero" que lo "está desangrando día a día", han señalado las fuentes consultadas, que admiten que cada día cobra más fuerza la vía Feijóo que auparía al presidente de la Xunta al frente del partido.



Si hasta ahora el murciano López Miras había brindado su apoyo a Casado y a Teodoro García Egea, secretario general del PP, este martes el presidente murciano se ha desmarcado al exigir públicamente la convocatoria de un congreso extraordinario alegando que la situación es "insostenible". A su entender, se deben tomar decisiones "urgentes" y la situación ha cambiado "mucho y a peor" desde el pasado jueves.



En este momento, Pablo Casado solo contaría con el apoyo fiel de la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, quien a su vez forma parte del núcleo duro del líder popular como responsable de Organización del partido.



Sin embargo, dentro del PP navarro también se cuestiona el liderazgo de Casado y se defiende un cónclave urgente. Así, el secretario general de la formación en la Comunidad Foral, José Suárez, y la concejala del PP en Pamplona, Carmen Alba, quien además fuera delegada del Gobierno en Navarra, han coincidido este martes en reclamar un congreso ante la crisis interna.



En las últimas horas han crecido las deserciones dentro del Grupo Popular y dentro del propio comité de dirección de Pablo Casado. Así, han presentado su dimisión Belén Hoyo, presidenta del Comité Electoral Nacional, y la ourensana Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del PP en el Congreso.



Paralelamente, numerosos diputados –como el lucense Jaime Olano, que está en el comité de dirección de Casado– han secundado un manifiesto en el que se pide la marcha de Casado y que una dirección provisional dirija el partido hasta el congreso.



Por ahora, el equipo más fiel de Casado resiste y está dispuesto a dar la batalla. En la noche del lunes, fuentes cercanas al líder popular aseguraron a Europa Press que sigue contando con el apoyo de la mayoría de los presidentes provinciales.



Paralelamente, un grupo de dirigentes del Grupo Popular en el Congreso han suscrito un comunicado conjunto pidiendo la destitución inmediata del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la convocatoria de un congreso extraordinario par resolver la crisis interna.