Miles de personas con banderas de España y de la UE han secundado este domingo la concentración que ha convocado el PP en la Plaza de España de Madrid para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. Se trata de la cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo contra esa norma, que aprobará el próximo martes el Pleno del Congreso.

Feijóo avisa a Sánchez que será castigado en las urnas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que será castigado en las urnas y su Gobierno tendrá un "final más pronto que tarde" porque "España no se vende" y ha desatado una "tormenta de dignidad" en todo el país que "cada día es más fuerte". A su entender, el país no le va a "pasar una".

"Vamos a rescatar democráticamente este país", ha proclamado Feijóo en la concentración que ha convocado el PP en Plaza de España para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas y cuya asistencia el partido ha cifrado en "más de 70.000 personas", según fuentes de la formación. Por su parte, la Delegación de Gobierno ha cifrado la asistencia en 45.000 personas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la manifestación. EUROPA PRESS

Los manifestantes que han asistido a esta movilización, bajo el lema Una España fuerte, los manifestantes han coreado lemas como Puigdemont a prisión, No a la amnistía o España jamás será vencida. Además, algunos ciudadanos han portado pancartas en las que se leía Sánchez traidor, Amnistía no, Pedro Sánchez a prisión o Ferraz, un grito de unidad contra el sanchismo.

Feijóo ha afirmado que España "no se vende" y no se va a "callar", apuntando a que habrá más movilizaciones en la calle. "España no se vende, y menos en nombre de aquellos que no les interesa España", ha afirmado, para avisar que van a "derribar el muro" que ha construido Sánchez "con arrogancia y con mentiras" a través de "la verdad", "el sentido común", "con la Constitución" y "unidos".

Aznar y Rajoy se suman a la protesta

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar asisten este domingo a la concentración. A ambos se les ofreció tomar la palabra en el acto como expresidentes del Gobierno de España y del Partido Popular, pero "han preferido venir como ciudadanos de a pie a arropar a la dirección del partido en su defensa de la igualdad de los españoles, como lo harán los miles de personas que acudirán a la plaza", según ha informado el PP.

Aznar y Rajoy ya estuvieron juntos en la primera protesta que convocó el PP en la Plaza de Felipe II de Madrid, en el barrio de Salamanca, el pasado 24 de septiembre. Entonces, ambos sí que subieron al escenario y pronunciaron sendos discursos contra la amnistía.

Ayuso apela a la libertad para rechazar el proyecto de amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho por su parte un llamamiento a rechazar en el marco de "la libertad" el proyecto de amnistía del Gobierno y ha dicho que la manifestación del PP en Madrid es una "señal de auxilio" para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, "que escuchen lo que está pasando en España".

Ayuso ha afirmado en su discurso que el Gobierno de Pedro Sánchez "está borrando artículos del Código Penal, redacta leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos desguazando el Estado de Derecho a gran velocidad, un Parlamento que ha estado tanto tiempo cerrado a conveniencia".

Abascal acusa al PP de fingir protestas contra el Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al PP de fingir protestas los domingos contra el Gobierno y los lunes pactar con él, por lo que cree que genera "confusión". En un acto en Vigo en apoyo al candidato a la Presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, Abascal ha asegurado que está "absolutamente de acuerdo con los motivos de la convocatoria" de la manifestación del PP contra la ley de amnistía. Ha mostrado una "oposición clara a lo que este Gobierno está haciendo con la amnistía" y cree que "es un delito de cohecho como una catedral" ya denunciado ante el Tribunal Supremo.

"Pero no podemos en estos momentos respaldar una estrategia del Partido Popular que genera confusión porque lo que no se puede es llamar a la gente a manifestarse los domingos diciendo que hay un golpe a la Constitución y el lunes, en cuanto pasa la manifestación, pactar una reforma de la Constitución con Pedro Sánchez", ha criticado.