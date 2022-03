Feijóo llama al PPC a recuperar la Cataluña "pujante y cosmopolita"

El candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a los populares catalanes a trabajar para recuperar la Cataluña "pujante y cosmopolita" de antes del procés: "Los últimos años no son más que una milésima en la historia de este gran pueblo. No pasa nada, ¡vamos a cambiarlo!", ha exclamado.

Feijóo ha hecho esta afirmación en un acto multitudinario del PPC que ha congregado a unas 650 personas en el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona.

El líder de los populares catalanes ha sido el encargado de introducir al presidente gallego, que se ha centrado en la economía -"la política útil, aquello de lo que hablan las familias a la hora de la cena, según ha dicho"- y ha orillado el conflicto catalán.

En su opinión, ha llegado el momento de que Cataluña recupere el dinamismo económico que le caracterizó durante décadas y que se truncó cuando el "lío independentista" empujó "a centenares y centenares de empresas" a trasladar su sede social a Madrid y a otros puntos del Estado.

"No me conformo viendo a una Cataluña encerrada y ensimismada, encima del diván de un psiquiatra preguntándose quiénes son. No me conformo en ver a una Cataluña que quiere vivir a espaldas de España y a espaldas de Europa", ha sentenciado.

En este sentido, ha animado al PP de Cataluña a reponerse de los malos resultados cosechados en los últimos ciclos electorales -de los que ha responsabilizado al conjunto del partido- y a convertirse en un punto de encuentro para todos los catalanes que quieran "vivir libremente" y con la prosperidad económica como objetivo.

"Quiero un PP grande para servir a una Cataluña grande. Quiero a un PP grande que se reivindique como única opción frente al independentismo y el populismo", ha insistido.

El de Os Peares ha esgrimido su gestión al frente de la Xunta de Galicia como un ejemplo de convivencia entre identidades y ha asegurado que una de las cosas de las que más se enorgullece es de no haber "dividido" a la sociedad gallega durante sus años al frente del ejecutivo autonómico.

Así, ha elogiado el modelo educativo gallego, que establece que la mitad de las clases se darán en gallego y la otra mitad en castellano, en un momento en que en Cataluña hay polémica por la obligación de impartir al menos el 25% de horas lectivas en castellano.

"Amo profundamente a Galicia y amo profundamente a España. Espero poder saludar un día a mi colega, al presidente de la Generalitat de Cataluña, y que diga que se puede ser catalán y español. Eso sería el mayor símbolo de apertura", ha resuelto.

Feijóo también ha reivindicado su gestión económica, basada en un escaso endeudamiento y una presión fiscal baja que quiere trasladar al conjunto de España si se convierte en presidente del Gobierno y sucede a Pedro Sánchez, al que ha acusado de liderar un ejecutivo "mediocre" y responsable de la inflación que padecen los ciudadanos.

"Vive por lo que tienes y, si no te llega, intenta trabajar más y producir más para que te llegue", ha resumido.

El discurso del futuro líder del PP lo ha introducido el presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, que ha reivindicado a Feijóo como el mejor "antídoto" frente al populismo y ha recordado que, en las últimas elecciones autonómicas, "dejó a cero" a Vox.

La plana mayor del PPC ha asistido a un acto que ha causado expectación entre la militancia y ha obligado a los organizadores a cambiar la ubicación inicial por falta de aforo.

Pese al mal tiempo, que algunos de los asistentes han bromeado que se había puesto así en honor Feijóo, para que se sintiera como en Galicia, nadie en el PP de Cataluña ha querido perderse la puesta de largo del futuro líder en Barcelona; tampoco el exdelegado del Gobierno Enric Millo, que llevaba dos años y medio sin participar en un acto de partido.