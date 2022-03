Feijóo lanza este miércoles su candidatura y activa su relevo en Galicia

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, comunicará este miércoles su decisión de optar al liderazgo del Partido Popular, un movimiento que no solo abre una nueva era en el principal partido de la derecha española sino que activa automáticamente una sucesión en Galicia que llevaba años aparcándose. Así, el PPdeG se verá obligado a buscarle relevo a quien ejerció un mando incuestionable durante 16 años, ya que ambos cargos orgánicos son incompatibles. Algo que no ocurre con la Xunta, donde Feijóo sí podrá alargar su presidencia cuanto quiera y medir los tiempos a su antojo.

Aunque con Núñez Feijóo nunca se puede dar nada por hecho, todo apunta a que, a diferencia de 2018, esta vez sí acudirá a la llamada de Madrid para rescatar a un PP a la deriva. La decisión la anunciará a las 18.00 horas ante la junta directiva del PPdeG, el máximo órgano decisorio entre congresos e integrado por más de dos centenares de personas. Y lo hará en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago, un escenario nada casual, ya que fue allí donde hace menos de un año, el verano pasado, fue reelegido presidente del partido en Galicia por quinta vez.

"Vamos a ver cómo podemos desde Galicia ayudar y comprometernos con el PP y una vez que escuche a mis compañeros me dirigiré a ellos y a través de ellos, a todos los afiliados del PP y al conjunto de los españoles", dijo este martes el barón gallego, que insistió en su intención de respetar las formas y los estatutos del partido.

Feijóo parece enfilar así su camino hacia el congreso extraordiario del PP que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril, según se acordó en la junta directiva nacional celebrada en Madrid y que sirvió también como despedida de Pablo Casado.

LOS "AFILIADOS" DECIDEN. Ante esa cita de la que saldrá la nueva dirección del PP, Feijóo animó a que cualquier persona que tenga un proyecto a que dé un paso y se presente para presidir el partido. Por su parte, garantizó que será respetuoso con cualquier compañero que lo haga y pidió que "no tengan miedo", al recordar que él no lo tuvo en 2006, cuando sucedió en un congreso a Fraga, y ahora es presidente de la Xunta.

Feijóo dejó claro que la actual situación orgánica "hay que zanjarla" y que deben ponerse a disposición del país porque considera que son un instrumento democrático de la España constitucional y que nunca la han fallado.

"Estamos absolutamente persuadidos de que lo que hemos hecho no es de recibo, la situación a la que hemos llevado a nuestro partido no la merecen no ya nuestros militantes, sino simplemente cualquier ciudadano con derecho a voto", señaló a modo de autocrítica, pero sobre todo como dardo a la dirección saliente.

Ahora, dijo, se abre una nueva etapa en la que el protagonismo es para los afiliados, que son los que deben hablar con nitidez, libertad, sin presiones y con el único objetivo de acertar. Y es que el de Os Peares recordó que los dirigentes del PP tienen un voto "exactamente igual" que cualquier afiliado de cualquier pueblo de España y los que tienen responsabilidades tienen que escuchar y reflexionar y los militantes "tienen que hablar", zanjó Núñez Feijóo.

CALENDARIO. El reloj para la renovación de PP y PPdeG echó a andar cuando la junta directiva nacional, reunida de forma extraordinaria y de emergencia, ratificó la convocatoria del congreso extraordinario para los días 1 y 2 de abril en Sevilla. La dirección también acordó que el número de compromisarios sea de 3.109, de los cuales 437 son natos y 2.622 electivos, 10 de la comisión organizadora y 40 del PP exterior.

Además, como ya se sabía, se ratificó el nombre de Esteban González Pons, persona muy próxima a Feijóo, como presidente de la comisión organizadora del congreso, quién estará acompañado por Juan Carlos Vera —colaborador de Rajoy— como secretario. Entre los vocales aparece también Miguel Tellado, número dos del PPdeG.

Desde ahora, hay 15 días para que cualquier afiliado se pueda inscribir en el proceso electoral, hasta las 14.00 horas del día 16. Se necesitan 100 avales de militantes para ser precandidato.

A partir de ahí, en el caso de que finalmente haya más de un candidato al congreso extraordinario, la campaña electoral interna hasta el día 20, aunque se da por hecho que Feijóo no tendrá rival.

¿Y EN GALICIA? En el PPdeG existen ya "cero" dudas sobre la marcha de Feijóo, pero lejos de entrar en modo pánico, aseguran que reina la "tranquilidad" y la "confianza" para encauzar la sucesión. La consigna es clara: afrontar el proceso con el mínimo ruido. Saben que vienen curvas y que la oposición atacará con dureza la compatibilidad de cargos de Feijóo, pero defienden que el presidente no consentirá "ningún reino de taifas" en el partido.

Ahora, afirman que toca "paciencia", esperar al congreso de Sevilla como primer gran reto del partido y, a partir de ahí, conocer los tiempos y la hoja de ruta de Feijóo para actuar. Porque aunque en la Xunta tiene margen, en el PPdeG habrá que activar el relevo de forma casi inmediata, para lo que hay varias vías: una gestora, pasando por un nombramiento interino, un congreso extraordinario o un nuevo presidente señalado por un comité ejecutivo.

Esta última es la vía más rápida y directa y, en un partido alérgico a la bicefalia como el PPdeG, significaría señalar también al sucesor de Feijóo en la Xunta, llegado el momento. Y hoy, el nombre mejor situado para este relevo exprés parece el de Alfonso Rueda.