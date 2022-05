Feijóo sobre García-Gallardo: "Mi objetivo no es ser comentarista político"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que su objetivo "no es ser comentarista político", al ser preguntado por la polémica generada por el trato y comentario realizado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), a la procuradora del PSOE Noelia Frutos, que padece una discapacidad.

A preguntas de los periodistas durante una visita a Villarrobledo (Albacete), Feijóo ha expuesto que ha podido seguir ese asunto a través de los medios de comunicación y ha agregado: "he oído que la persona que ha hecho ese tipo de manifestaciones ha dicho que no se había interpretado bien y que no se había producido como parece ser que se recoge". Dicho esto, ha resaltado que "lo que quisiera decirles es que he venido aquí a hablar del sector vitivinícola y del sector lácteo".

Feijóo, ante la insistencia en las preguntas sobre el dirigente de Vox, ha señalado: "no voy a hacer de comentarista de descalificaciones de cualquier político ya sea de una comunidad autónoma o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que el PP era un partido de mangantes". "Mi objetivo no es ser comentarista político, ni los mangantes del presidente del Gobierno, ni ésta otra (descalificación) merecen más que lo que acabo de decir", ha aseverado.

Precisamente, esta mañana, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha pedido al líder nacional del PP que aproveche su visita a esta región para condenar el trato irrespetuoso dispensado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a una procuradora socialista con discapacidad de esa comunidad.