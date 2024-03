Feijóo exige a Sánchez que "dé la cara" por el caso Koldo y considera que su gobierno está "en descomposición"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez y su gobierno están "en descomposición" y le ha pedido que "dé la cara" y explique lo ocurrido en relación al caso Koldo, la investigación de la trama de cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

En un acto en Bilbao, donde ha quedado proclamado Javier de Andrés como candidato a lehendakari del PP, Feijóo ha reiterado, en alusión a esa investigación, que Sánchez y los socialistas "lo sabían hace tiempo y lo encubrieron" y ha criticado que hayan optado por la reacción "más temeraria y disparatada", tratando de "tapar una trama que está desbocada".

"En lugar de dar la cara –ha reprochado– intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años ministros, secretarios de Estado, altos cargos, presidentes autonómicos...", ha indicado.

El PP también exige que Sánchez aclare los presuntos contactos de su esposa, Begoña Gómez, con personas vinculadas a la trama

"Ya van –ha añadido– el presidente del Gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista... Todos menos Ábalos –el exministro de Transportes de quien fue asesor Koldo García, que da nombre al caso–, están callados". Según ha preguntado, "si el único que da explicaciones es Ábalos, ¿cómo estará el resto del PSOE?".

El dirigente del PP ha censurado que en lugar de pedir explicaciones y tomar decisiones, Sánchez, "a los que aforó, porque ya sabía lo que iba a pasar, siguen aforados; los ministros a los que nombró siguen en los ministerios; la presidenta del Congreso sigue presidiendo el Congreso...Incluso, hay personas implicadas que siguen en sus cargos en el Gobierno", ha criticado.

Ante ello, ha pedido a Sánchez que abandone "la huida hacia adelante, salga del búnquer, dé la cara, concrete las explicaciones y no lo tape más".

Ha señalado al presidente Sánchez que los españoles tienen derecho a que se aclare lo ocurrido en el Partido Socialista, en "su Gobierno y en su casa". Según ha insistido el líder del PP, "desde este partido de Estado pedimos explicaciones y queremos saber lo que ha ocurrido".

Feijóo ha dicho que explicarlo "no es difícil si no tienes nada que ocultar" y ha asegurado que en el PP serán "benevolentes" cuando "no haya nada", pero "cuando haya algo vamos a exigir toda la contundencia y la responsabilidad política afecte a quien afecte", ha advertido.

Además, el PP ha exigido este sábado a Pedro Sánchez que aclare los contactos que su esposa, Begoña Gómez, mantuvo con personas involucradas en la trama de cobro de comisiones en la compra de mascarillas y si incurrió en conflictos de intereses por algunos de los acuerdos del Consejo de Ministros.

Koldo García tenía el usuario y las claves de Ábalos de Iberia

Ábalos y Koldo García. MANUEL BRUQUE

Un informe de la Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil revela que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, disponía del usuario y claves del ministro de Iberia para la compra de billetes de avión.

Los investigadores llegan a esta conclusión tras analizar las comunicaciones de la mujer de Koldo, Patricia Úriz, de "las que se desprende su conocimiento de los hechos investigados y de las relaciones de influencia" de su marido.

Y entre otras cuestiones, el sumario da cuenta de que Koldo tenía "en su poder el usuario y claves de Ábalos de Iberia para la adquisición de billetes"

Además de ello, el matrimonio "dispondría de una caja fuerte en la que guardarían dinero en efectivo" como así acredita una llamada del 14 de septiembre de 2023 a las 11:49 horas en la que "Patricia le informaba a Koldo que había cogido dinero de una caja fuerte".

Precisamente, la mujer del líder de la trama es la titular de gran parte de los bienes adquiridos con ingresos del exasesor de Ábalos.

La trama salpica Cristian y Rubén Corvillo, dos hermanos vinculados al PSOE

El caso Koldo ha salpicado a Cristian y Rubén Corvillo, dos hermanos vinculados con el PSOE, a quienes los investigadores relacionan con los cabecillas de la trama Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora CF.

Cristian Abel Corvillo es un destacado militante del PSOE en Córdoba, que ascendió en el partido a partir de las primarias de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz, y su hermano Rubén Jonás es concejal en la localidad de Villalobos (Zamora).

Ambos aparecen en un auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. "Rubén Jonás y Cristián Corvillo podrían compartir intereses societarios con Aldama y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con Koldo".

El juez explica que el 12 de mayo de 2022, "Corvillo Energy, titulada por Rubén Jonás, habría adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL", una sociedad que Aldama "empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión en el momento de los hechos investigados y a través de la cual percibió 3,3 millones de euros procedentes de las adjudicaciones investigadas", esto es, del dinero público que se obtuvo por los contratos de mascarillas.

Además, ese mismo día, "Rubén Corvillo entraría a formar parte de Medictranding Consulting Group", una empresa fundada entre otros por Aldama.

El auto señala que diez días antes de la firma de estos protocolos notariales de fecha 12 de mayo de 2022, "Aldama y Cristian Corvillo habrían estado hospedados en el mismo hotel de Málaga".

Y allí, añade el juez, habrían coincidido con otros dos socios de la trama y firmado a su vez protocolos notariales "que les vincularía societariamente".

Además, un informe de la Unidad Central Operativo de la Guardia Civil apunta a que Cristian habría sido el intermediario de De Aldama para la compra de una casa en La Moraleja, en Alcobendas (Madrid), cuyo precio rondaría los dos millones de euros y de cuyos impuestos se debería ocupar de pagarlos "Corvillo".