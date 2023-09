El PP convoca un acto contra la amnistía dos días antes de la investidura

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este miércoles un "gran acto" para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre en Madrid para que la ciudadanía pueda mostrar su "rechazo" a una posible ley de amnistía al 'procés' y ha expresado su apoyo a la "movilización social", a manifestaciones como la del 8 de octubre en Barcelona promovida por Sociedad Civil Catalana.

Así lo ha comunicado Gamarra en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, detallando que el acto será abierto si el tiempo lo permite. Gamarra ha señalado que el acto servirá para denunciar que "el único objetivo del olvido", de la amnistía, "es conseguir una serie de votos" que Pedro Sánchez "necesita para perpetuarse en el poder".

Feijóo lo adelantó a sus barones antes que Aznar

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantó el pasado lunes a los 'barones' del PP que acudieron a la reunión de la Junta Directiva Nacional que el partido tenía previsto organizar un "gran acto" contra la amnistía, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares', que han añadido que el PP ya pensó en esa jornada de protesta la semana pasada y, por tanto, antes de las palabras del expresidente José María Aznar apelando a la movilización.

En concreto, Aznar pidió este martes un nuevo "Basta ya!" y llamó a "plantar cara con toda la determinación" contra un plan de "autodeterminación camuflada" que pone en riesgo la continuidad de España como nación, en referencia al posible pacto de Pedro Sánchez con el huido Carles Puigdemont.

Sin embargo, fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press han rechazado de plano que el partido haya reaccionado a raíz de las palabras de Aznar, que han tenido un fuerte eco mediático. Según las mismas fuentes, el partido ya había pensando en ese gran acto la pasada semana.

Ha sido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la que ha anunciado públicamente este miércoles que el PP llevará a cabo un "gran acto" el fin de semana justo antes de la investidura de Feijóo –prevista los días 26 y 27 de septiembre– para que la ciudadanía pueda mostrar su "rechazo" a una posible ley de amnistía al 'procés'.

En una entrevista en Antena 3, Gamarra ha indicado además que el PP "apoyará y estará al lado" de quienes quieran manifestarse contra "pactos fuera de la ley". En este sentido, Gamarra ha dado el respaldo del PP a la manifestación del próximo 8 de octubre en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana, a la que ha confirmado ya su presencia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-

Feijóo coincidirá el domingo con Sánchez en Galicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coincidirá en Galicia este domingo, 17 de septiembre, con el jefe de filas del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dado que los populares preparan un acto en Santiago de Compostela bajo el lema Por la igualdad de los españoles, en el marco de la campaña impulsada en el ámbito estatal.

El acto ha sido convocado para las 11.30 horas en el Multiusos Fontes do Sar, ubicado en la capital gallega, y al menos se sumarán en torno a un millar de asistentes, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El evento, en el que participará también el líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, precederá al acto "abierto" que se ha convocado en Madrid el domingo 24, pocos días antes de que tenga lugar el pleno del debate de investidura en el que Feijóo es el candidato a presidir el Ejecutivo central.

Feijóo coincidirá con Sánchez en lacomunidad gallega el domingo, dado que el líder del PSOE tiene previsto acudir a una romería que los socialistas gallegos celebrarán en el área recreativa de O Carboeiro, en Sigüeiro,

Con Esparza

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de UPN, Javier Esparza, han coincidido este miércoles en que la amnistía que parece dispuesto a negociar el Gobierno de Pedro Sánchez es un "chantaje" a España y en que hay "líneas" que no se pueden "superar en ningún escenario".

Así lo ha expresado Esparza en declaraciones a los medios a la salida de la sede del PP en Madrid, después de mantener un encuentro de una hora con el líder del PP en el marco de la ronda de contactos que éste ha abierto antes del debate de investidura fijado para los días 26 y 27 de septiembre en el Congreso.

Esparza ha señalado que ha "ratificado" en persona a Feijóo el apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) a su candidatura en el debate de investidura, como ya expuso públicamente tras reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. A su entender, es legítimo que quien ha ganado las elecciones pueda mostrar al país cuál es su proyecto para España. "Creo que ese debate es algo rico, necesario e imprescindible", ha agregado.

Feijóo le ha agradecido ese respaldo. "Agradezco a Javier Esparza y a su partido su apoyo como candidato a la investidura", ha afirmado en un mensaje en su cuenta en la red oficial 'X', donde ha recalcado que España "merece un Gobierno a su altura, que sitúe los problemas reales de los ciudadanos en primer lugar y que defienda la igualdad de todos los españoles".

"CONVERTIR LA POLÍTICA EN UN MERCADEO PERMANENTE"

Esparza ha recalcado que para su formación la "amnistía es un absoluto chantaje a este país, un chantaje a la democracia española y algo total y absolutamente inaceptable". Por eso, ha calificado de "legítimo" que se puedan celebrar manifestaciones ante lo que está ocurriendo.

El presidente de UPN, ha señalado que "convertir la política española en un mercadeo permanente y hacer una amnistía por unas necesidades de conseguir un Gobierno es total y absolutamente inaceptable".

"España tiene un Estado de Derecho que todo el mundo tiene que respetar aunque se llame Pedro Sánchez el presidente del Gobierno", ha enfatizado, para subrayar que el PP tiene claro que "hay líneas que no va a superar en ningún escenario".

Además, Esparza ha trasladado a Feijóo "la importancia que para Navarra tiene que UPN tenga representación en las Cortes Generales" -con un diputado y un senador- con una "voz propia" que "reivindique esa realidad institucional" de su tierra, esa Navarra foral y española que está de forma permanente cuestionada por el independentismo vasco" que gracias al señor Sánchez y el PSOE cada día tiene más fortaleza en el País Vasco y Navarra".

LE "APENA" QUE EN ESPAÑA DECIDAN PARTIDOS COMO BILDU O JUNTS

Tras asegurar que se quiere "anexionar" Navarra, el presidente de UPN ha expresado su "preocupación" por el hecho de que en este momento el PSOE esté "dando fortaleza, realce y reconocimiento a una izquierda abertzale que no se merece absolutamente nada como esto".

Esparza ha afirmado que le "apena" que en España al final "decidan" el Gobierno formaciones como Bildu, que "es capaz de incorporar en sus filas a terroristas" o ERC y Junts, que está liderado por un "prófugo de la Justicia" y es el que "al final va a terminar decidiendo si en este país se va a elecciones".

Al ser preguntado si cree que ese partido debería replantearse su postura con respecto a la investidura de Feijóo, ha señalado que la postura del PNV "responde a las urgencias que tiene en Euskadi" porque está "gobernando con el Partido Socialista" allí y "la gobernabilidad de Euskadi también puede depender de esto".

Además, ha echado en cara al PNV que en Navarra tenga una posiciones y en el País Vasco otra. "En Euskadi hace unas cosas y en Navarra hace otras. En Euskadi dice que Bildu es una formación peligrosa y aunque vistan chaquetas de Armani, siguen siendo el mismo partido marxista-leninista de siempre, pero luego en Navarra conforman gobiernos con el apoyo de EH-Bildu", ha aseverado, para añadir que si Bildu es una formación peligrosa "lo será siempre".

EL PP APELA A QUE EL CENTRO DERECHA SE MANTENGA UNIDO

Fuentes del PP han señalado después de la reunión que Feijóo y Esparza coincidieron en su rechazo frontal a la posibilidad que la gobernabilidad de España dependa de aquellos que precisamente pretenden romper con ella. Ambos compartieron que "una amnistía a cambio de una investidura es un chantaje al Estado que no se puede tolerar y que en ningún caso se puede aceptar", han agregado las mismas fuentes.

Además, se mostraron de acuerdo en que lo mejor para los ciudadanos sería un gran acuerdo de Estado en el que estén implicadas las grandes fuerzas políticas de este país, porque "aportaría mayor estabilidad, certidumbres, políticas moderadas y reformas imprescindibles, que es justo lo que nos han reclamado los españoles en las urnas el pasado 23 de julio", según los populares.

En esa línea, Feijóo le explicó su propuesta de un gran acuerdo nacional, sustentado en seis grandes pactos de Estado, en el marco de un proyecto que garantice la igualdad de todos los españoles y la prevalencia de los principios y valores constitucionales, han añadido las mismas fuentes.

FEIJÓO PIDE A ESPARZA SUMARSE AL ACTO DEL PP

Además, Feijóo y Esparza coincidieron en la importancia de que el centro derecha se mantenga unido y, en ese sentido, el líder del PP invitó a Esparza a sumarse al "gran acto por la igualdad de los españoles que el PP organizará en Madrid el último fin de semana de septiembre, justo antes de la sesión de investidura del líder popular", ha señalado el PP.

Sin embargo, cuando los periodistas han preguntado a Esparza si el PP le ha invitado a participar en el acto que está preparando en Madrid, Esparza ha señalado que no han hablado de eso, si bien ha defendido las movilizaciones que se puedan producir.

El presidente de UPN ha asegurado este miércoles que es "legítimo" manifestarse en la calle contra la amnistía, en el marco de la libertad de expresión, si el Gobierno hace algo que no "gusta" a los ciudadanos, si bien ha dicho que no sabe si su formación acudirá a la protesta del 8 de octubre en Barcelona organizada por Sociedad Civil Catalana.

"No sé si acudiremos o no acudiremos pero a mi me parece que es legítimo, que cuando un Gobierno alguien hace algo que no te gusta, pues te manifiestes. Eso es la libertad de expresión", ha declarado, para agregar que no debiera haber "ningún problema" en España para "manifestarse contra algo o contra alguien" desde "el respeto" y "la defensa de las convicciones".

Sumar ve "difícil" la amnistía antes de la investidura

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha expresado este miércoles la dificultad de sacar adelante una ley de amnistía para los encausados del procés antes de una investidura de Pedro Sánchez, por lo que ha llamado a los partidos independentistas a "no obsesionarse" con los plazos.

"Pensar que todo puede estar aprobado antes de la investidura es un poco difícil, en el sentido de que los plazos del Congreso y del Senado y los plazos de la investidura son muy diferentes", ha afirmado Urtasun en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

De ahí que el portavoz considere que lo importante es "no obsesionarse" tanto con los plazos y centrar la atención en el contenido de la posible ley. "Los plazos son los que son, no los podemos cambiar", ha señalado, para agregar que está convencido de que encontrarán una fórmula con la que estén satisfechas todas las partes.

Urtasun, que ha destacado que percibe "voluntad de acuerdo" en los partidos, ha reconocido que las conversaciones son complejas pero ha asegurado que "avanzan a buen ritmo y de manera razonable".

En su opinión, con la amnistía pasará "lo mismo" que con los indultos a los líderes del procés, es decir, que los efectos serán "positivos" para el diálogo y la concordia con Cataluña, al ser preguntado por las críticas de exdirigentes socialistas. Y ha insistido en que es una medida "perfectamente constitucional".

Urtasun además ha apostado por priorizar la amnistía para "superar los efectos penales" de 2017 "es ahora lo más importante", ante la demanda de ERC de que se celebre un referéndum de autodeterminación.