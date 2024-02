Feijóo dice que Sánchez "sabía y tapó" el caso Koldo y el presidente ataca la corrupción del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contraatacado este miércoles recordando los casos de corrupción del PP a las acusaciones del líder de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre el caso Koldo y en las que ha criticado directamente al jefe del Ejecutivo : "Usted lo sabía y lo tapó".

El caso Koldo ha protagonizado el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, la primera después de la decisión del exministro José Luis Ábalos —que no ha acudido a la Cámara— de no renunciar al escaño y pasar al Grupo Mixto.

No ha hecho referencia alguna a esa decisión Sánchez en su intervención y se ha centrado en comparar la actitud de su partido contra la corrupción con la que ha venido teniendo el PP ante los casos que han ido surgiendo en esta formación. Unos casos que ha recordado después de la intervención del líder de la oposición en la que ha ido directamente a la crítica por el caso Koldo: "Sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó".

Ha precisado Feijóo que, por la información existente, Sánchez sabía lo que ocurría al menos desde hace tres años y que por ello cesó a Ábalos como ministro. Pero ha señalado que, a la vez, aforó al exministro "por lo que sabía que pasaba en su partido", y dirigiéndose al presidente del Gobierno le ha pedido que no engañe a nadie y le ha advertido de que el exsecretario de Organización socialista "no le servirá de cortafuegos".

"Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos —ha apostillado Feijóo— no le protege, señor Sánchez, le desnuda".

Además, le ha pedido que diga a cuál de las respuestas teme de las que ha prometido Ábalos en las próximas entrevistas y le ha avisado de que aún va a tener que calumniar mucho más al PP para intentar tapar la descomposición del Gobierno.

"No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su Gobierno y está investigando a su partido. Es de usted de quien no acaba de fiarse el señor Ábalos", ha añadido Feijóo antes de asegurar que eso ocurre porque el exministro lo conoce.

Para Sánchez, mientras, "causa sonrojo" que Feijóo piense que puede sacar "tajada política" de la corrupción "viniendo del partido que viene y llegando a liderarlo como llegó a liderarlo". Ha garantizado que su Gobierno es implacable contra la corrupción e incompatible con ella, que no la tapa y que la combate "cara a cara" no con discursos vacíos como ha dicho que hace el PP sino con hechos y con acciones, colaborando con la justicia, con transparencia y rendición de cuentas y creando una comisión de investigación en el Congreso sobre el "caso Koldo". "Todo lo contrario que hacen ustedes", ha recalcado antes de avisarle de que para ser creíble en "su papel de Torquemada", deberían tener tanto él como el PP otro currículum.

En su comparación con la actitud del PP ha asegurado que su Ejecutivo y el PSOE nunca van a señalar ni a la Justicia ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni van a decir que se está urdiendo una trama contra ellos.

Tampoco va a utilizar, ha dicho, a "elementos corruptos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la Justicia" ni va a "destruir a martillazos las pruebas requeridas". Lo que hace su Gobierno ha asegurado que es colaborar con la Justicia, rendir cuentas ante el Parlamento y asumir las responsabilidades políticas.

Ábalos recurrirá la suspensión de militancia del PSOE

El exministro ha dicho este miércoles que no tiene manta de que tirar y que no es una "bomba de relojería" para el presidente del Gobierno, además de anunciar que va a recurrir la decisión de su partido de suspenderle de militancia. Estos son algunos de los titulares que ha ofrecido en una entrevista en Onda Cero recogida por Efe, un día después de que desoyera la petición de su partido de que dejara el acta de diputado y anunciara su decisión de pasarse al Grupo Mixto del Congreso.

Tras asegurar que recurrirá su suspensión de militancia del PSOE porque no está inmerso en un procedimiento penal ni ha sido llamado a un juicio oral, Ábalos ha apuntado que no hay precedentes de que a un exministro y a un exsecrecretario de Organización del partido le lancen un órdago público así. Además, ha lamentado que Pedro Sánchez cambiase de opinión respecto a su dimisión, y lo ha acusado de ceder a la "presión mediática" y al "sensacionalismo" que ha envuelto al presunto caso de corrupción del que fuera su asesor por mordidas en la venta de mascarillas durante la pandemia.

El exministro, que se ha mostrado dolido y decepcionado por todo lo ocurrido, tanto con su exasesor Koldo García como con su partido, ha asegurado que no le ha quedado otra que pasarse al Grupo Mixto para defender su reputación que es lo que le pide el cuerpo. Ha admitido que le han ofrecido una salida personal a esta situación, aunque no la necesita porque lo que está en juego es su inhabilitación no política, sino de la vida civil, ha señalado.

Ábalos ha insistido en que su reputación es lo único que le queda y que esta situación, incluso, le ha perjudicado a la hora de ser avalista de un crédito ya concedido por un banco.

📻 José Luis Ábalos sufre un imprevisto en plena entrevista



🗣️"He dejado la casa cerrada y tratan de entrar..."



👇Sigue la entrevista en directo https://t.co/3jUk1nusn2 pic.twitter.com/LFugzObfHa — Onda Cero (@OndaCero_es) February 28, 2024

Previamente, en otra entrevista en Catalunya Radio, ha expresado su "decepción" con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que, según ha explicado, fue una de las personas que le recomendó a Koldo García cuando él estaba en la Dirección del partido y "necesitaba un conductor disponible las 24 horas".

En una tercera entrevista radiofónica, en la emisora RAC-1, la exministro ha asegurado que apoyará la ley de amnistía desde el Grupo Mixto: "La he defendido siempre".

La Fiscalía pide al juez que prohíba salir de España al presunto cerebro del caso Koldo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba salir de España sin autorización judicial al empresario Juan Carlos Cueto, señalado como uno de los cerebros del conocido como caso Koldo, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas en plena pandemia.

Juan Carlos Cueto, señalado como "la persona que realmente controla" la sociedad sobre la que pivota la investigación, Soluciones de Gestión, ha declarado este miércoles durante apenas 20 minutos en la Audiencia Nacional y ha defendido los contratos investigados, según informan a Efe fuentes jurídicas.

No solo ha indicado que el precio fue justo, sino que ha deslizado que su intención nunca fue aprovecharse, sino que se trató de una operación al servicio de los españoles y para ayudar en plena pandemia, en la que hubo poco margen de beneficio económico, en concreto entre un 10 y un 13%, según su versión.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Cueto, que ha accedido a declarar únicamente a preguntas de su abogado, se ha basado en un informe de auditoría realizado por KPMG en 2021 y ha indicado asimismo que fue una operación costosa y que implicó muchos viajes a China.

A Juan Carlos Cueto se le investiga junto a Koldo García y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, entre otros, por participar, presuntamente, en una trama de cobro de comisiones ilegales en varios contratos de compra de mascarillas con la administración en los primeros meses de la pandemia de covid.