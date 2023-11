Feijóo dice que Gamarra no será a la vez secretaria general y portavoz en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que Cuca Gamarra no seguirá siendo a la vez secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, cargos que ahora compatibiliza.



En una entrevista con Antena 3, recogida por EFE, Feijóo ha respondido a la pregunta de si habrá cambios en las "portavocías" de los grupos parlamentarios afirmando: "sí, sí, habrá cambios por supuesto, hay una cosa que ya tenemos clara, que es que la secretaría general del partido no puede ser secretaría general y portavoz en el Congreso".



Acto seguido, y preguntado si entonces Cuca Gamarra seguirá como secretaria general del Partido Popular, Feijóo le ha dicho a la entrevistadora que "parece que todas sus deducciones están muy bien hechas, pero yo no lo he dicho".



Fuentes de la formación han señalado a Efe que con estas palabras Feijóo no estaba confirmando que Gamarra no seguirá siendo portavoz en el Congreso.

Por otra parte Feijóo ha comentado que tiene intención de hacer "en las próximas horas o días", eso sí, dentro de este mes, tal y como se comprometió, los cambios para reordenar los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y también el partido.



Para llevarlos a cabo el líder del PP tendrá que convocar antes al Comité Ejecutivo de su partido, tal y como ha recordado.

Denuncia un gobierno "activista" y "militante"

Tras definir a este Gobierno como "activista" y "militante", Feijóo ha señalado que los nuevos ministros han prometido lealtad al Rey y a la Constitución cuando "algunos" de los pactos en los que se apoya el nuevo Ejecutivo "van contra la Constitución".

Además, ha criticado nombramientos como el del exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, al que ve como "un azote al parlamentarismo con un mínimo de estilo". Y en el caso de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, se ha reafirmado en que es un Gobierno "activista".

Feijóo sí que ha reconocido que Jordi Hereu, exalcade de Barcelona, es "una esperanza" porque es una persona "moderada" y ha dicho que "ojalá" funcione el Ministerio de Industria que va a dirigir.

Al ser preguntado si en caso de estar en Moncloa su ministro de Industria sería del PNV —después de que haya trascendido que ofreció esa cartera a esa formacion—, Feijóo ha reconocido que entre un ministro de Industria del PNV o un ministro de Industria de Sumar o "de los que nos tiene acostumbrado el PSOE", podría "ser mejor el del PNV".

Sin embargo, ha subrayado que en las conversaciones que tuvo con ese partido antes de su investidura "no empezó a negociar" porque Andoni Ortuzar le dejó claro que "necesita al Partido Socialista" para mantener el Gobierno vasco.