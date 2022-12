Feijóo cree que la moción de Vox fortalece al Gobierno y "blanquea" a Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este martes que su partido ha mantenido contacto con grupos minoritarios para "saber su opinión ante una posible moción de censura" y casi todos les han trasladado que no la apoyarían, salvo los dos diputados de UPN y el parlamentario de Foro Asturias. Aunque ha dejado claro que no apoyaría a Santiago Abascal como candidato a la Presidencia del Gobierno, no ha cerrado la puerta a una posible abstención si al final esa iniciativa se registra con otro candidato.

En una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press, Feijoo ha expresado su rechazo a una moción de censura porque "fortalece" a Pedro Sánchez al darle una "victoria parlamentaria" en el Congreso, al tiempo que sirve para "blanquear" su gestión. Frente a eso, ha defendido de nuevo ir elecciones cuanto antes para que sean los españoles los que se pronuncien en las urnas.

"Una cosa es no ganar la moción de censura y otra cosa es fortalecer al Gobierno con la moción de censura. Y otra cosa es blanquear todo lo que está haciendo el Gobierno porque tenga más votos en la Cámara a favor de los que tuvo durante la sesión de investidura", ha resaltado, para lamentar que si Vox también quiere que Sánchez salga del Gobierno "no haya una mínima coordinación en los asuntos mollares".

Fichaje de Ciudadanos y Álvarez de Toledo

Núñez Feijóo ha admitido que su partido está "valorando" la posibilidad de que el actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, sea el candidato del Partido Popular en las elecciones municipales del próximo año. Según ha subrayado, el PP está "abierto al talento político".

Tras asegurar que es un buen regidor, ha indicado que el PP extremeño está "valorando esa posibilidad" de que sea el candidato. "Creo que esta semana habrá alguna novedad al respecto", ha manifestado, para añadir que su formación está "abierta al talento político" porque quiere tener un partido donde "no se trata de ser 'amigo de' o tener la 'influencia de'".

"Se trata del que vale y el que no; del que gana y el que pierde", ha aseverado, para añadir que quien gana elecciones es "útil" al PP pero el que las pierde una segunda vez debe retirarse para dejar paso a otra persona.

Interrogado después por qué tiene castigada a la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, que se sienta en la última fila de la Cámara, Feijóo ha afirmado que él "no ha castigado a nadie" y ha añadido que todos los diputados tienen las puertas abiertas en el Grupo Popular, incluida "Cayetana, que es una diputada con mucho talento".



El líder del PP ha señalado que él no toma todas las decisiones y en este caso él no ocupa un escaño en el Congreso. "Pero todas aquellas personas que tienen talento en el PP, me gustaría que estuviesen en el PP y se sintiesen a gusto en el PP y que las cuestiones del pasado formen parte de eso, del pasado".