Feijóo condena las protestas en Ferraz pero dice que Sánchez es el "principal responsable"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado las protestas con violencia frente a la sede del PSOE, en Ferraz, pero ha rechazado lecciones de este partido, del que ha dicho que "no condena la violencia" porque "pretende amnistiarla".

"La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco", ha dicho Feijóo, que ha subrayado que no acepta lecciones de "quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes" y ha recalcado que "nadie va a conseguir estigmatizar la oposición cívica" al "disparate".

"Mientras se está criticando a los ultras, y compartimos esa crítica, los mismos que la critican están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesan", ha denunciado el presidente del PP en unas jornadas parlamentarias de su partido en contra de la amnistía del procés.

Pedro Sánchez es el principal responsable de lo que está ocurriendo y debe dar marcha atrás.



Sus decisiones no tienen el consentimiento de los españoles ni garantizan la convivencia; la destruyen.



Señala Feijóo que los dirigentes del PSOE tienen "razón" al decir que "quien no condena la violencia la alienta", pero cree que "deberían de aplicarse el cuento en el PSOE" que a su juicio "no condena la violencia" porque "pretende amnistiarla".

El presidente de los populares ha colocado de un lado "a los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos" y en otro a "quienes condenamos lo uno y lo otro", incluyéndose en el último grupo.

Y tras señalar que la violencia no tiene cabida en democracia "ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha", ha insistido: "Ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido, fletaron autobuses para protestar contra los resultados electorales, hicieron escraches o rodearon el Congreso cuando estaba reunido el pleno de la Cámara".

El líder del PP ha denunciado además que "los profesionales de la manipulación y de la mentira" digan que no habla claro y le ha dicho a los suyos que no se confundan porque lo que pretenden es "cambiar de conversación" y que la amnistía "caiga en el olvido".

"No cambiemos de conversación, nos jugamos nuestras libertades, nos jugamos el Estado de Derecho y nos jugamos a democracia española", ha apuntado.

Insiste Feijóo en que el "el principal responsable de lo que está ocurriendo en España" es Pedro Sánchez y le ha pedido por ello que dé "marcha atrás" y no continúe con el "sinsentido" de la amnistía para seguir en el poder cuando perdió las elecciones y no tiene, recalca, el "consentimiento" de los españoles.

Feijóo ha argumentado además que como "único refugio constitucional" el PP tiene la "responsabilidad" de responder al "ataque al Estado de derecho" y lo hará "en todas las instancias con la contundencia de la razón y con la seguridad" de que defienden "la igualdad de los españoles". Y de nuevo, ha recordado que el PP se manifestará el domingo a mediodía en todo el país.

Más de 7.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se congregaron este martes por segundo día consecutivo en la madrileña calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE, con un fuerte cordón policial y lanzando proclamas contra el Gobierno por sus pactos con los independentistas y la futura ley de amnistía.

La protesta ante la sede del PSOE en Madrid acaba con seis detenidos y 39 heridos

La protesta terminó con cargas pasadas las diez de la noche, después de que la tensión hubiera crecido con el lanzamiento de petardos y otros objetos a los agentes por parte de los manifestantes, que intentaron tirar las vallas de seguridad.

Encalla la declaración institucional en el Parlamento gallego

La propuesta de declaración institucional promovida por el PSdeG en el Parlamento de Galicia, y que anunció el candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha encallado en las negociaciones entre los grupos y la sesión parlamentaria ha concluido sin acuerdo en una jornada en la que hubo los primeros pronunciamientos públicos de populares condenando los ataques ante las sedes socialistas.

Tras el intercambio de papeles desde este martes, especialmente entre los socialistas y populares, en la sesión de control, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respondido públicamente a la petición del PSOE, pero ha rechazado hacer mención explícita a los ataques a las sedes socialistas, como pedía el PSdeG que se acordase.

"Por supuesto que condenamos cualquier agresión a cualquier partido político o cualquier político", ha dicho, para reprochar, a renglón seguido, que "es difícil" de entender por qué los socialistas "no quieren condenar el vandalismo" al coche de un alcalde (por el de Oroso) o el "escrache" a una concejala popular.

Con esta respuesta ya marcó de nuevo las diferencias entre la propuesta del PSOE, en cuya contraoferta a los populares se incluía la condena general a todos los partidos, pero también una mención explícita a los ataques y "amenazas" a los socialistas, los hechos que, como recordó en la pregunta al presidente la viceportavoz socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, son los que están ocurriendo en este momento.

Por su parte, Rueda puso el acento en que los socialistas eliminaron de esa propuesta de declaración la referencia a las medidas de gracia, una postura que el presidente autonómico ha calificado de "incoherencia, intolerancia e indescriptible".

Un joven se encadena a un árbol frente al Congreso

Un hombre de 28 años se ha encadenado a un árbol en la plaza de las Cortes, frente al Congreso, donde ha iniciado una huelga de hambre desde el martes en contra de la amnistía del procés porque asegura que contradice lo dicho por Pedro Sánchez en la campaña electoral.

Encadenado a uno de los árboles de esta plaza y envuelto en una bandera de España, Adán corea cánticos con un megáfono en los que dice "Sánchez vete ya, el pueblo no te quiere" o "Que te vote Txapote".

"Pedro Sánchez en la campaña electoral lo primero que dijo es que no pactaría con etarras y lo que ha hecho ha sido pactar con etarras, dijo que traería a (Carles) Puigdemont frente al juez y no lo ha hecho, lo que va a hacer es una amnistía y se va a saltar la Constitución española y eso no lo podemos permitir los españoles", denuncia.

El joven, natural de Toledo, pide una repetición electoral y que la gente salga a la calle "pacíficamente" y rechaza una ley de amnistía aunque logre una mayoría en el Congreso, al tiempo que pretende continuar con su protesta los próximos días