Feijóo carga contra la "opacidad" y la "clandestinidad" de las negociaciones del Gobierno

Centenares de banderas de España y de la Unión Europea han inundado este domingo la explanada del Templo de Debod en Madrid durante la convocatoria del PP en defensa de la Constitución y la igualdad de los españoles, una protesta que los populares ven "más justificada" tras la reunión que celebraron este sábado delegaciones de PSOE y Junts en Suiza rodeada del máximo hermetismo.

Sí que se ha desvelado que PSOE y Junts han elegido al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez, experto en refugiados, como verificador internacional de las reuniones que mantendrán ambos partidos para cumplir con el acuerdo que propició la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El PP ya ha anunciado una ofensiva en todas las instituciones para forzar al Gobierno a revelar qué negocia con el partido de Carles Puigdemont en Suiza. Así, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los portavoces en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo que activen "cualquier mecanismo parlamentario para obligar al Gobierno" a informar de ese encuentro fuera de España.

Baile de cifras

El PP considera que casi 15.000 personas han secundado este domingo su protesta , según han informado fuentes del partido. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha cifrado en 8.000 el número de asistentes.

Los participantes en esta protesta del PP, en la que tomaron la palabra Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, han portado pancartas en las que se leía Embusteros, traidores con la imagen de Sánchez y más cargos socialistas; Sánchez traidor y mentiroso, Amnistía igual a golpe de Estado, Separación de Poderes, Democracia sí, dictadura no. Uno de los asistentes incluso ha gritado No es un socialista, es un terrorista.

También se ha sumado a la misma una delegación de Vox encabezada por el secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, un partido que ya avanzó hace semanas que participará en todas las protestas contra la amnistía que ha negociado el Gobierno con los independentistas. Además, la formación ha instalado al lado del Templo de Debod una caseta de su sindicato Solidaridad.

Vox apoya además todas las movilizaciones que se están celebrando ante la sede de Ferraz y, de hecho, tenían previsto desplazarse allí al término del acto del PP. En esta ocasión, la sede socialista se encuentra más cerca, a menos de un kilómetro del acto organizado por los populares y que se produce dos días antes del 45 aniversario de la Constitución.

Tercera protesta del PP en Madrid

El PP busca liderar el frente "institucional, político y jurídico" contra la ley de amnistía, pero también el frente social, donde compiten con Vox por capitalizar el descontento y malestar de la calle contra esta norma y las negociaciones con los independentistas. Se trata de la tercera protesta del PP, que ya convocó su primera protesta contra la amnistía el 24 de septiembre en la plaza de Felipe II en Madrid, a la que asistieron unas 60.000 personas, según el partido.

Miles de asistentes en la protesta en el Templo de Debod, en Madrid. EFE

La segunda cita organizada por los populares fue el pasado 12 de noviembre, con movilizaciones en todas las ciudades de España. En el caso de Madrid, que se celebró en la Puerta del Sol y las calles aledañas, esa concentración contó con la asistencia de unas 80.000 personas, según la delegación del Gobierno, aunque el partido la cifró en más de 500.000 personas.

Hace dos semanas, Feijóo y cargos del partido asistieron en la plaza de Cibeles de Madrid a la concentración contra la amnistía que promovieron más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil, a la que también acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. Los organizadores cifraron en casi un millón los asistentes mientras que la Delegación del Gobierno habló de 170.000 personas.

Parte de los asistentes se trasladan a Ferraz

Un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, se ha concentrado este domingo frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, tras la concentración convocada por el Partido Popular en el Templo de Debod.

Manifestantes en la calle Ferraz este domingo. EFE

"No habrá paz en Ferraz" o "No es un presidente, es un delincuente", son algunas de las consignas que han clamado los participantes en la protesta que se enmarca en la trigésimo primera jornada consecutiva de movilizaciones ante la sede socialista contra los pactos con los independentistas catalanes.

Todo ello ha ocurrido en un ambiente de protesta pacífica excepto por algunos momentos de tensión entre la Policía y manifestantes que querían romper el cordón policial. En este contexto, se ha visto como los agentes han detenido al menos a una persona.

Feijóo: "Este Gobierno es la vergüenza de un país al que no van a arrebatar su dignidad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no aceptará que "se negocie en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España" y tras advertir que seguirán en las calles ha denunciado la "desvergüenza y la amoralidad" del nuevo Ejecutivo.

"España no son ellos... Este Gobierno es la vergüenza de un país al que no van a arrebatar su dignidad", ha dicho Feijóo ante miles de personas.

Feijóo no ha criticado la legitimidad del nuevo Gobierno de coalición pero si su "sinrazón", "amoralidad" y "desvergüenza" por querer llegar a la Moncloa a cambio de pactos "secretos con encapuchados de Bildu y con penosas alianzas" con los independentistas y su "rendición de honores ante el que está en busca y captura".

"No vamos a blanquear sus alianzas por más que les valga cualquier cosa y no vamos a normalizar los escándalos por más que sean continuos", ha recalcado al tiempo que afirmaba que "no vamos a aceptar la opacidad de unas reuniones ni de unas negociaciones en la clandestinidad de la dignidad y democracia de España".

"Nos quieren quietos con las manos en alto contemplando el atraco a nuestra libertad. Nos quieren mansos y sumisos como se comportan ante el independentismo pero si no les gusta el caldo que cultivan, tendrán varias tazas de caldo democrático al día", ha avisado ante un público con banderas de España y de Europa.

Y es que Feijóo ha advertido de que la imagen de España en el exterior empieza a cambiar y "ya les empiezan a conocer. El problema es que el mundo está dejando de creer en España, y al mundo le decimos que España es mucho más que su Gobierno..es una nación fiable, democrática y con futuro".

El líder del PP ha arremetido duramente contra Sánchez por el "bochorno" de permitir que un "experto supuestamente en negociaciones entre terroristas y guerrillas latinoamericanas", en alusión al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez, actúe como verificador en la reunión que PSOE y Junts celebraron en Suiza. Tras anunciar más protestas en la calle, ha afirmado que España está "dando pasos atrás" en la democracia con el Ejecutivo de PSOE y Sumar.

"No vamos a aceptar la opacidad con la que se reúnen y se negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. En nuestro nombre no, en el de la mayoría de los españoles no, no se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España", ha proclamado Feijóo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que España "va a poder con (Pedro) Sánchez y sus socios" y va a luchar "en los parlamentos, en las calles y en las plazas", además de reivindicar la Constitución como símbolo de unión de los españoles y de "prosperidad, libertad y avances".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lanzó un "grito de auxilio" a Europa: "Acabaremos con el sanchismo, que a nadie le quepa duda".