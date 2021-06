Feijóo apoya la manifestación de Colón contra los indultos pero no irá al estar de viaje

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este miércoles de que no acudirá a la manifestación convocada el próximo 13 de junio en la madrileña plaza de Colón contra los indultos del procés, pero ha expresado que está de acuerdo con el motivo de la misma y con la gente que acuda.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha dicho sobre esta protesta, que volverá a juntar en las calles al PP y a Vox, que "hay razones poderosas para manifestarse por parte de cualquier ciudadano" en contra de estos indultos porque son "una equivocación en estas condiciones y en este momento".

Núñez Feijóo ha vuelto a mostrar así su rechazo a la intención del Gobierno de indultar "a políticos que han cometidos delitos y que, además, su proyecto político es seguir cometiéndolos" por lo que "entiende perfectamente" a las personas de "cualquier comunidad" e independientemente "de su posición ideológica" que quiere expresar su rechazo.

Ha apostillado que es una de esas personas que "no es partidaria" de indultar en este momento a los líderes políticos del procés y que estamos en una sociedad democrática que puede expresar democráticamente su opinión "en las calles".

"Sobre la presencia o no presencia del presidente de la Xunta en esa manifestación, o como se le quiera llamar, no creo que me sea posible asistir porque saldré de viaje ese mismo domingo a primera hora" por lo que no será "compatible" acudir a la manifestación con su agenda institucional.

Pero ha insistido en que entiende "perfectamente esa manifestación" y la posición "de millones de ciudadanos que, vayan o no vayan", no están de acuerdo esta decisión del Gobierno central, que "se precipita" y que "no es proporcional" a la situación actual.

Y ha concluido que la agenda del presidente de una comunidad está por encima de cualquier otra "tanto orgánica como individual" porque la institucional es la agenda "prioritaria de cualquier político responsable y yo intento serlo", ha apostillado.