Feijóo, sobre el aborto: "Es un derecho pero no un derecho fundamental"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el aborto no es un "derecho fundamental" pero sí ha defendido el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo conforme a los plazos marcados en la legislación vigente tras el aval a la ley de 2010 del Tribunal Constitucional. Además, ha destacado que después de 13 años, ni el PP ni el PSOE han "cambiado" ese modelo de plazos.

"El aborto es una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos", ha manifestado tras visitar la Casa Ronald McDonald, un alojamiento gratuito que aloja a las familias que vienen a la capital a que sus hijos reciban tratamiento en hospitales.

De esta forma, Feijóo ha intentado cerrar la polémica abierta en el seno del PP tras su respaldo publico a la ley de plazos tras la decisión del Tribunal Constitucional, un apoyo que ha provocado rechazo en el sector más conservador del PP y también de obispos como el de Munilla, que le ha acusado de "traición a la causa de la vida".

Feijóo ha indicado que si le preguntan si el aborto es un derecho fundamental, él dice que en la Convención de Derechos Humanos no está "recogido". "Y el aborto es el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país y fuera de esa ley la interrupción del embarazo no puede producirse", ha apostillado.

La postura de Feijóo es "clara y diáfana"

Al ser preguntado expresamente si el aborto es un derecho o no, Feijóo ha asegurado que él explicó su postura públicamente hace unos días y no va a "cambiar de opinión". "No formo parte del Gobierno. Tengo mi opinión y la he explicado", ha asegurado, para subrayar que se trata de una opinión "muy clara y diáfana".

En este sentido, ha expresado el apoyo del PP a todas las mujeres que quieran tener un hijo y ha dejado claro que tampoco "va a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo de acuerdo con la legislación" en España. "Esta es nuestra posición. La he dicho de una forma clara, real y contundente. No voy a cambiar de opinión", ha afirmado.

Feijóo ha señalado que en la interrupción voluntaria del embarazo confluyen cuestiones éticas, morales, religiosas, filosóficas o de conciencia, por lo que sería "bueno buscar consensos" y "respetar las opiniones de los demás". A su entender, es necesario regular la interrupción voluntaria del embarazo, así como apoyar a las mujeres que quieren ser madres, algo que ve "perfectamente compatible" y "necesario hacer" en España.

Después de que en la ponencia que aprobó el PP en su congreso de 2017 diga que el aborto no es un derecho, Feijóo ha indicado que en 23 de los 27 países de la UE hay una regulación del aborto, "salvo Malta y Polonia". "En el caso de España, la ley lleva 13 años en vigor y ni el PP ni el PSOE la han cambiado", ha manifestado.

Feijóo ha señalado que la sentencia del TC será "inminente" y "parece ser que va a considerar constitucional esa ley". "Entiendo que eso debe formar parte del consenso", ha dicho, si bien ha añadido que el PP no está de acuerdo en el aborto en menores sin el consentimiento de los padres.

De la misma manera, ha dicho que el PP no está de acuerdo en cómo el Gobierno "regula la objeción de conciencia de los médicos porque le parece un derecho de los médicos". Además, ha dicho que no comparten el periodo mínimo de reflexión de la mujer antes de pedir la interrupción voluntaria del embarazo.

"Gran consenso social"

Al ser preguntado qué posición tendrá el PP ante la proposición de Vox para derogar la ley de plazos y que incluye medidas como escuchar el latido del feto, Feijóo ha indicado que hay dos partidos que están intentando "polemizar" con este asunto: el PSOE y sus socios, y Vox. "Y nos gustaría que este asunto fuera objeto de un gran consenso social porque el asunto lo merece", ha manifestado, para insistir en que el PP no va a coaccionar a aquellas mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo de acuerdo con la ley.

Según Feijóo, hay partidos que "viven del disenso y la confrontación" pero al PP le gustaría "vivir de las soluciones y del respeto". "Apoyar a las mujeres que quieran tener hijos es nuestra primera opción pero no coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo de acuerdo con la legislación. Por supuesto que forma parte de nuestros principios y nuestras propuestas a la sociedad", ha aseverado.

En el XVIII Congreso del PP, celebrado en 2017, la ponencia social quedó aprobada en estos términos: "El PP está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad"

Un interés en desviar la atención

El líder del PP se ha quejado de que haya tanto "interés en desviar la atención sobre los problemas" que, a su juicio, "a veces raya lo cómico", dado que el Gobierno está en una "implosión histórica" y "roto" porque "ni siquiera se ponen de acuerdo en las leyes que aprueban para modificarlas posteriormente", en alusión a la ley del solo sí es sí.

Además, ha criticado que en esta norma PSOE y Podemos rompan la disciplina de voto y no quieran "tramitar de forma urgente" esa norma para "parar la sangría de la rebaja de penas", al tiempo que ha aludido a la subida de la inflación que se ha conocido este martes, que repunta hasta el 5,9%.

"Todo el mundo está buscando el supermercado al que va la vicepresidenta económica del Gobierno porque parece ser que allí bajan las cosas pero en los registros sube el pescado, la carne y los combustibles", ha ironizado.

Polémica por el aborto

La polémica sobre el aborto lleva abierta varios días tras el respaldo público de Feijóo al sistema de plazos después de conocer la decisión del Tribunal Constitucional avalando la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que el PP recurrió ante el tribunal de garantías.

El martes, se remitió a su comparecencia ante los medios que haría este miércoles para responder a esta cuestión y distintos portavoces del PP esquivaron el tema asegurando que en el partido hay "muchas sensibilidades" y que caben "todas las opiniones" sobre la ley del aborto.

El aborto ha provocado siempre debate en las filas del PP y así se visualizó en el XVIII Congreso que la formación celebró en 2017, al que se presentaron numerosas enmiendas. Al final, la ponencia social quedó aprobada en ese cónclave en estos términos: "El PP está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad".