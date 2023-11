Feijóo, a Sánchez: "Comprar el Gobierno con el dinero de los ciudadanos es corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y ha subrayado que "cambiar votos por impunidad es corrupción y comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno es corrupción".

Feijóo ha aludido así a la amnistía del procés y a la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña durante su discurso en el XVI congreso del PP vasco, donde ha reivindicado a su formación como la "alternativa constitucional al PSOE".

"Me repugna que Sánchez mercadee con los dineros de los ciudadanos para llegar a la presidencia del Gobierno, me repugna que indulte a los corruptos, me repugna que rebaje penas de la malversación de fondos y que premie con mejor financiación a aquellos que han gastado más", ha subrayado.

Feijóo pide que cada uno pague lo que debe y considera que pagar lo que han gastado los demás para ser presidente del Gobierno "no es ser progresista, es ser reaccionario" y es una "injusticia".