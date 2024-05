Las Clarisas piden perdón por sus hermanas de Belorado: "Que vuelvan a lo que siempre han sido"

La Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu y la Provincia Franciscana han expresado su "sorpresa y dolor" ante los últimos comentarios de las hermanas de Belorado y su intención de abandonar la Iglesia católica, y les han pedido que "reconsideren su postura" y "vuelvan a lo que siempre han sido".

En un comunicado, firmado por la presidenta de la federación, la hermana Javier Soto, y el provincial de los franciscanos, el hermano Joxe Mari Arregi, se han referido a la "dura crítica a la Iglesia católica, especialmente por el Manifiesto Católico de 70 páginas, un compendio de críticas infundadas e interpretaciones erróneas".

En el texto, la Federación de Clarisas ha pedido perdón por "todo el mal y daño que esta situación, provocada por una errónea decisión de las hermanas de Belorado, ha creado dentro de la familia franciscana", especialmente entre las clarisas.

Por ello, han insistido en pedir a las hermanas que "reconsideren su postura, disciernan su doctrina de acuerdo a los modos franciscanos de comunión y fraternidad y con humildad franciscana vuelvan a lo que siempre han sido".

No obstante, al final del comunicado, la Federación de clarisas ha tendido la mano a las hermanas de Belorado a quienes han dicho que "siempre nos tendrán dispuestas a acogerlas de nuevo en nuestra familia, de la que también ellas forman parte y de la que nunca debieron marchar".

La reacción del vicario de Vitoria. "Que esta locura quede en un mal sueño"

El vicario general de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Carlos García, ha mostrado su confianza en restablecer "puentes" y que la "locura" desatada con la decisión de las clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia) de romper con la Iglesia católica quede en "un mal sueño".

García, en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de una exposición de arte sacro en Vitoria-Gasteiz, se ha referido a la decisión de este grupo de monjas clarisas de romper con la Iglesia católica por un desacuerdo en relación a una operación que afectaba a un convento de Derio (Bizkaia), que las monjas pretendían vender para comprar un monasterio en Orduña.

El vicario general ha afirmado que toda esta situación está precedida por la firma de un acuerdo de compra-venta a través del que las clarisas de Belorado "se comprometieron a pagar una cantidad" a las clarisas de San Antonio, instaladas en Vitoria-Gasteiz y propietarias del monasterio de Orduña, e "hicieron una entrega inicial y luego se comprometieron a pagar una cantidad".

García ha añadido que "parece ser que no se han pagado" las cantidades periódicas comprometidas y que, con posterioridad, "las clarisas de San Antonio se han vuelto atrás". "Como no se ha consumado del todo la venta porque no han hecho efectivo los pagos, se han vuelto atrás y ahora reclaman, lógicamente, la propiedad", ha añadido.

El vicario general de Vitoria-Gasteiz no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que todo el asunto en relación a la compraventa del monasterio de Orduña pueda acabar en los tribunales de justicia. "Nosotros no somos propietarios, la diócesis no es propietaria del convento de Orduña; la propietaria legal sería el convento de San Antonio (Vitoria-Gasteiz), las clarisas de San Antonio, que son las que vendieron el monasterio a las clarisas de Orduña", ha explicado.

El vicario general de la capital alavesa ha manifestado que siempre se ha sentido "cercano" al monasterio de Orduña. "Las tengo aprecio y cariño, no me esperaba para nada lo que ha sucedido", ha manifestado, tras lo que ha reconocido que todo esto le está causando "mucho dolor y sufrimiento".

Pese a todo, ha afirmado que sigue "confiando" en este grupo de clarisas. "Vamos a ver si se restablecen puentes y todo esta locura se queda simplemente en un mal sueño", ha añadido, tras lo que ha indicado que estas monjas son "buenas personas". "No son personas raras, son personas normales y creyentes, normales y corrientes", ha asegurado.

En este sentido, considera "posible" que estas personas se hayan visto manipuladas por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un obispo excomulgado, en el que estas monjas han depositado su confianza. El vicario general de Vitoria ha afirmado que "todos tenemos fragilidades" y ha recordado que estas monjas "estaban pasando una grave situación económica".

García ha añadido que desde un tiempo tenían la "sospecha" de que "algo ocurría", ya que estas monjas "dijeron que tenían un benefactor que quería comprar el Monasterio de Orduña". "Parecía extraño y se investigó, se les preguntó, y no contestaron", ha añadido, tras lo que ha reconocido que desde hace semanas "ya nos olíamos algo".

Respecto a la polémica generada por esta situación, ha reconocido que "hace daño" a la Iglesia, dado que uno de los valores fundamentales de esta institución es, precisamente, "la comunión".

Por ese motivo, ha lamentado que estas clarisas hayan "roto de repente, de esa manera, la comunión, de manera extraña y un poco caricaturesca". No obstante, ha reiterado que cree que "las aguas pueden volver a su cauce".

García también ha calificado de "inapropiadas" las declaraciones efectuadas este pasado miércoles por el portavoz de las clarisas de Belorado, quien denunció que la actual Iglesia está formada por "estafadores".