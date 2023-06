Fallece Martín, el niño murciano con cáncer que generó una oleada de solidaridad

Martín, un niño murciano de 8 años diagnosticado el pasado octubre de un cáncer incurable que afecta anualmente a entre 20 y 30 niños de entre 5 y 10 años, cuya esperanza de vida es de apenas un año, ha fallecido en la madrugada de este sábado, ha informado a Efe su hermano Rafa López

El caso de Martín, quien sufría glioma difuso intrínseco de tronco, dio lugar a una iniciativa solidaria, impulsada por su hermano, para promover la investigación de esta patología, una campaña que generó una oleada de adhesiones.

Una recogida de firmas por internet en change.org con más 270.000; conciertos para recaudar fondos de Second, Crudo Pimiento, Belter Souls, Al Dual o Manza, la visita de la estrella televisiva Frank de la Jungla y otras actividades muy seguidas por redes sociales han puesto de relieve su reclamación de inversión en investigación oncológica.

Y es que la familia denuncia que desde hace varios años no hay ningún ensayo clínico abierto y los posibles tratamientos experimentales del glioma no los cubre la Seguridad Social, por lo que pide que España iguale la media europea del porcentaje del PIB destinado a investigación, porque "Martín no puede solo", como rezaba el lema que escogieron para su concentración presencial más multitudinaria.

Un Día por Martín reunió a muchas personas el pasado 4 de febrero en Murcia con el apoyo del ayuntamiento, la Escuela Murciana de Primera Infancia y la Fundación Pascual Ros Aguilar durante 9 horas de música, magia, humor, pintacaras y actividades infantiles entre puestos de comida y bebida con rifas solidarias y sorpresas.

"Cada año se diagnostican más de mil casos de cáncer infantil. No son solo números, son niños como mi hermano Martín que necesitan que se abran vías de investigación con urgencia, porque para muchos ya llegamos tarde. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano y otros niños se encuentran en esta situación porque no se invierte suficiente en investigación", clamaba Rafa al justificar su petición en change.org.

Ahora, tras 8 meses en las vidas de su familia que "han sido un regalo, empieza la lucha", dice hoy.

"Hasta ahora nos centrábamos en cuidar su calidad de vida, pero ya nos deja la misión" tras irse "tranquilo, sin sufrir, rodeado de toda su familia" después de que "a pesar de que las últimas tres resonancias magnéticas reflejaran que el tumor se estaba reduciendo, en la tercera se vio que se había desplazado hacia la parte del tronco, lo que derivó en un estado de somnolencia cercano al coma, insuficiencia respiratoria...", comenta.