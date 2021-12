Fallece Juan Ignacio Campos, encargado de la investigación a Juan Carlos I

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, encargado de las diligencias de investigación relativas al rey emérito, ha fallecido este miércoles, según ha podido confirmar en fuentes del entorno Europa Press.

Fue en junio de 2020 cuando asumió la coordinación de las diligencias que afectan a Juan Carlos I. Campos, de perfil progresista, ocupaba uno de los puestos más altos dentro del escalafón de esta carrera como fiscal de Sala del Tribunal Supremo desde 2005, además de ejercer de delegado en materia de delitos económicos.

Fundador de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sus colegas destacan su nivel técnico, su talante cercano y su "importante sentido del humor, lo que le han convirtieron en uno de los profesionales más respetados por sus compañeros.

Fiscal desde 1978, Campos fue destinado a Barcelona hasta 1982 y posteriormente fue destinado a Madrid, donde en 1990 alcanzó el puesto de teniente fiscal. En 1994 fue nombrado fiscal de la secretaría técnica y sólo dos años más tarde accedió al Supremo, siendo de los fiscales más jóvenes en alcanzar el alto tribunal según destacaron a Europa Press fuentes de su entorno cuando se le asignó el asunto del emérito.

En la nota en la que la Fiscalía General anunció en 2020 que le designaba para ese cometido, destacaba que Campos pertenecía "a la más alta categoría de la carrera fiscal" y reunía "una extraordinaria cualificación y experiencia".

Felipe González sobre el regreso del rey emérito: "Lo lógico es que venga y que esté aquí"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado que "lo lógico" es que el rey emérito Juan Carlos I regrese a España.



González, que este miércoles imparte en Valencia una conferencia magistral sobre el futuro de Europa, ha sido preguntado por los medios a su llegada por la "negociación" para el retorno del rey emérito.



"No sé lo que es negociar", ha dicho el exmandatario socialista, para agregar: "Ya saben cuál es mi posición, lo lógico es que venga y que esté aquí".



Sobre la decisión de la Fiscalía suiza de cerrar la causa en la que investigaba la donación de 65 millones de Juan Carlos I a Corinna Larsen, Felipe González ha comentado: "No me meto en eso; no habrá encontrado motivos para seguir".