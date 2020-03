Fabricantes de bebidas espirituosas piden permisos para fabricar xeles desinfectantes

Fabricantes de bebidas espirituosas con destilerías en España xa trasladaron ao Goberno a súa disposición para producir xel hidroalcohólico e solicitaron os permisos correspondentes.

Así o avanzou este mércores en declaracións a Efe o director executivo da patronal do sector, Bosco Torremocha, quen explicou que a industria se atopa á espera de recibir as autorizacións pertinentes.

"Houbo un aluvión de empresas que nos preguntaron por ese tema xa desde o primeiro momento, a partir do pasado xoves 12 de marzo. Foi un clamor", subliñou Torremocha, quen incidiu en que o único propósito do sector con esta medida é o de axudar ás autoridades no seu combate ao coronavirus e non o de facer negocio.

Desde a patronal apuntaron que teñen confirmado que a nivel técnico é posible "desnaturalizar" ese alcol que utilizan habitualmente na produción de espirituosos e poder usalo para un novo fin, nun momento no que a demanda deste tipo de xeles disparouse e incluso existen problemas de abastecemento.

"Xa se comunicou oficialmente a disposición daquelas fábricas que levantaron a man para facelo e estamos á espera da resposta", apuntou Torremocha, quen afirmou que entre as compañías dispostas a iso hai firmas de todos os tamaños, tamén pemes.

Entre os fabricantes que participan na iniciativa e que o fixeron público atópase Pernod Ricard, que distribúe en España marcas como Beefeater, Ballantine´s, Seagram´s, Havana Club ou Ruavieja, e Destilerías Altosa, produtora de brandy e augardentes de Tomelloso (Cidade Real).