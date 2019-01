El expresidente balear Bauzá deja el PP y renuncia a su acta de senador

El expresidente del Govern balear y hasta este miércoles senador por Baleares, José Ramón Bauzà, ha anunciado que se da de baja del PP y renuncia a su acta en la Cámara Alta porque no puede "seguir perteneciendo" a un partido al que, asegura, le es "imposible" votar.



En una carta de cuatro páginas, Bauzá defiende su posición en pro de la "descatalanización de Baleares", el motivo al que atribuye las discrepancias por las que ha tomado la "dolorosa decisión" de dejar el partido después de 20 años de militancia.



Según el ya exsenador, en Baleares los gobiernos del PP anteriores a la legislatura en la que él fue presidente autonómico (entre 2011 y 2015) sembraron y regaron "un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar".



Recuerda que fue el PP el que incluyó el catalán como lengua oficial de Baleares en el Estatuto de Autonomía, el que estableció el decreto de mínimos que fijó el modelo de inmersión lingüística en catalán en los colegios y el que promovió la Ley de Normalización que "obligaba a utilizar el catalán frente al castellano" en la administración pública balear.



Añade que cuando llegó a la presidencia del PP balear en 2009, lo hizo "horrorizado por la corrupción y la catalanización autonómica".



Bauzá defiende su gestión como presidente del Govern en la legislatura 2011-2015 "para que el castellano tuviera idéntica prevalencia" que el catalán en las islas y para tratar de "revertir años de catalanización de Baleares", tanto en la educación como en la administración al suprimir el catalán como requisito para acceder a la función pública y critica la posición actual del PP balear al respecto.



Entre el "cúmulo de circunstancias" por el que ha decidido dejar el partido, Bauzá menciona que cuando dejó la presidencia del partido, el nuevo PP balear defendió que la decisiones que él tomó "debían ser un paréntesis a olvidar" y lo convirtió "en una formación cada vez más nacionalista".



Critica que el actual PP niegue que exista adoctrinamiento en los centros educativos de Baleares "salvo casos puntualísimos" y que haya permitido a sus concejales votar a favor de mociones municipales para conceder ayudas a los comercios que rotulen en catalán.



Además de reprochar al PP haberse ausentado del Parlament cuando el actual Govern del PSIB y MÉS propuso derogar la Ley de Símbolos aprobada en su mandato, también acusa al partido de "defender que es justificable que el catalán sea requisito en el acceso a la función pública".



"El Partido Popular va a ser un actor fundamental en provocar que las Islas Baleares acaben en la misma situación que Cataluña", advierte en la carta.



Si bien Bauzá alaba que el actual presidente del PP nacional, Pablo Casado, defienda "sin complejos la unidad de España", precisa que "desgraciadamente, al menos en el caso de Baleares, sus palabras y sus acciones van en caminos opuestos".



El exsenador asegura que la vicepresidenta del PP balear y miembro de la ejecutiva nacional, Marga Prohens, ha dicho que Casasdo "conoce perfectamente la línea regionalista de Company y no la cambiará".



"¿Cómo se puede afirmar que hay que defender a los castellanoparlantes y al español mientras el partido en Baleares apoya subvencionar rótulos en catalán y que este sea un requisito en el acceso a la función pública?", cuestiona entre otras cosas Bauzá.



El expresidente de Baleares asegura en la carta que seguirá defendiendo sus posiciones "desde la sociedad civil" y que volverá a su trabajo como farmacéutico en Mallorca.