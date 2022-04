Los expertos de Sanidad desaconsejan retirar las mascarillas antes de Semana Santa

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, ha asegurado este lunes que la ponencia de alertas ha desaconsejado suprimir el uso de mascarillas antes de Semana Santa.

"La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta", ha aseverado Pedreño en una visita a un centro de salud de Murcia.

Además, Pedreño ha afirmado que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no tienen previsto abordar este asunto en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebrará el próximo miércoles en Toledo.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha querido desvelar si el Gobierno decidirá la supresión de la obligatoriedad de uso de las mascarillas en interiores durante la Semana Santa, limitándose a defender que "ya queda menos" para que se adopte dicha medida.

En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras (Cádiz), donde ha visitado las instalaciones del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del puerto de Algeciras, Darias ha señalado, sobre dicha medida, que "será adecuado y oportuno cuando así se decida".