Un exlíder del Ku Klux Klan felicita a Vox: "La Reconquista empieza en Andalucía"

El antiguo líder del grupo racista Ku Klux Klan David Duke celebró los resultados cosechados por el partido político español Vox en las elecciones regionales de Andalucía del pasado domingo, en las que esa formación cosechó 12 escaños.

"¡VOX triunfa en Andalucía! 12 escaños y el fin del régimen socialista. #EspañaViva hace historia y demuestra que el cambio es posible", escribió el controvertido miembro del KKK en su cuenta de Twitter.

Vox logró en las elecciones andaluzas casi un 11 por ciento de los votos, lo que le llevó a entrar por primera vez en un Parlamento autonómico.

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspaña https://t.co/qF4R2PA5e3