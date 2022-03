La razón por la que los cielos de varias localidades mediterráneas se han teñido de amarillo

Un "excepcional" episodio de polvo procedente del desierto del Sahara se registra este lunes por la tarde en varias provincias mediterráneas de la península Ibérica, un fenómeno que no se producía con esta intensidad desde hacía varias décadas.

Así lo ha explicado en declaraciones a Efe el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), el catedrático de la Universidad de Alicante (UA) Jorge Olcina, sobre este "suceso excepcional".

Se trata de "una llegada de polvo sahariano como hacía décadas que no se registraba en España", según el experto, quien ha señalado que este fenómeno se dirige de sur a norte por el este del país.

"El polvo sahariano aprovecha el lado este de la Dana que se ha formado en el golfo de Cádiz para ascender desde el desierto del Sahara hasta Europa occidental" en lo que se ha convertido en algo "realmente excepcional", ha insistido Olcina.

Este episodio tiñe de amarillo oscuro los cielos del sur de la Comunidad Valenciana.

WTF JAJAJAJAJA Me levanto de la siesta y parece que hayan tirado bombas, el cielo amarillo pic.twitter.com/DZdmhCsLz8

15:15 vs 16:36

En la primera foto estaba el cielo amarillo pálido y no me captaba la cámara, ahora está naranja intenso.

Cero filtros. pic.twitter.com/dQTLJqEPUs