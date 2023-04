Un exactor porno gay será el candidato del PP a la alcaldía de un pueblo de Albacete

En solo seis años, Antonio Moreno ha sido actor porno gay, bombero forestal y ganadero, tras lo que ha decidido dar el salto al mundo de la política como nuevo candidato del PP a la alcaldía del pueblo albaceteño de Carcelén.

"Fue hace muños años, en una época de mi vida de la que no me arrepiento", declaró sobre su pasado en el cine para adultos Moreno, conocido en esa industria como Héctor da Silva, en una entrevista ofrecida a ABC.

Su presentación como candidato, según informa este mismo medio, tuvo lugar el pasado sábado, 1 de abril, en un acto al que acudieron diversos cargos del PP de Albacete como el Secretario General, Bernardo Ortega, o el portavoz popular en la Diputación, Antonio Martínez.

"Todo el pueblo conoce esa época de mi vida y nunca he tenido problema"

"Me enamoré del pueblo desde el primer día"

El idilio de Antonio Moreno con Carcelén se produjo tras dejar el cine para adultos, en su etapa como bombero forestal de Castilla-La Mancha. "Me enamoré del pueblo desde el primer día", afirma.

Tal fue su flechazo con la localidad albaceteña que el nuevo candidato popular a su alcaldía lleva ya seis años residiendo allí, donde cuida a su propio ganado.

Ahora, tras aceptar la propuesta del PP, su pasado como actor porno ha vuelto a aflorar, algo que no preocupa a un Moreno que considera que no afectará a su carrera política. "Está todo en internet, es algo que no puedo cambiar, pero todo el pueblo conoce esa época de mi vida y nunca he tenido problema", sentencia.