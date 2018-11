Cosidó no dimite y achaca al PSOE el fracaso del pacto para renovar el CGPJ

La Junta de Portavoces del Congreso ha mantenido para este jueves la votación en sesión plenaria de los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le corresponde elegir, todo ello pese a que uno de los firmantes de la propuesta, el PP, cuyos votos son imprescindibles, ha dejado todo el proceso en suspenso.

Según ha explicado la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, a la dos de la tarde de este martes todas las convocatorias se mantienen en pie en el Congreso: este miércoles están citados para ser examinados dos juristas candidatos que no pudieron comparecer el pasado viernes y el jueves se votará en el Pleno a los 10 vocales que debe elegir la Cámara Baja (cuatro juristas y seis jueces y magistrados).

Lastra ha lamentado la renuncia de Manuel Marchena, el nombre que los dos grandes partidos habían pactado para presidir el CGPJ, pero ha pedido al PP mantener el acuerdo que alcanzaron hace una semana para repartirse los veinte vocales del Consejo. "Esos nombres nos valían hace 72 horas, y los seguimos apoyando a día de hoy y de mañana –ha proclamado–. No hemos sido nosotros quienes hemos cambiado".

EL PSOE NO HA PUESTO INCONVENIENTE

El PP ha pedido este martes en la Junta de Portavoces retirar del orden del día del Pleno del jueves el punto referido a la votación de los vocales del CGPJ, una solicitud a la que el PSOE no ha puesto inconveniente pero a la que Unidos Podemos, como ERC y el Grupo Mixto se han opuesto, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En rueda de prensa, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha explicado que su grupo ha optado por mantener ese punto, tal y como estaba previsto, pese a reconocer que la votación de los vocales del CGPJ resultaría fallida.

No obstante, Belarra ha subrayado que lo que ha ocurrido en los últimos días con el órgano rector de los jueces "no puede pasar desapercibido" a los ciudadanos. "Era necesario que ese debate fuera público y que el PP no tratara de pasar de puntillas tras la filtración" de los mensajes que su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a sus compañeros poniendo "negro sobre blanco" respecto al control político de la Sala Dos del Tribunal Supremo.

Es costumbre en el Congreso que cualquier cambio en el orden del día de los plenos ha de contar con la unanimidad de los grupos parlamentarios, por lo que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha llamado a los grupos a ponerse de acuerdo sobre si retirar o no ese punto.

EL PLENO PUEDE RETIRAR ESE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Eso sí, según las fuentes consultadas, Pastor también ha recordado que existe una vía en el Reglamento por la cual se puede alterar el orden del día de los plenos sin que haya unanimidad, pero que si se aplicara, se estaría rompiendo con una tradición de más de 40 años.

Sin mencionarlo, la presidenta de la Cámara Baja se refería al artículo 68 del Reglamento, según el cual se puede alterar el orden del día del Pleno "por acuerdo de éste, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara" (70 diputados).

Es decir, el PP en solitario o con otro grupo podría pedir que el Pleno votase la retirada la elección del CGPJ del orden del día de esta semana. Y si la votación se produce, el PP siempre puede dar orden a sus diputados para no apoyar ningún nombre, con lo que ningún candidato lograría los 210 votos que se necesitan para ser elegido. Eso sí, todo después de invertir casi dos horas en realizar la votación, que es por papeleta en urna, y el recuento correspondiente.